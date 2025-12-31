Wie feiern die einzelnen Sternzeichen Silvester?

Der Widder beginnt die Feierlichkeiten bereits am 30. Dezember, denn Warten ist für ihn Zeitverschwendung. Um Mitternacht jubelt er laut, umarmt Fremde und spürt, dass das neue Jahr sofort mit Action beginnen muss.

Das Feuerwerk schaut er nur halbherzig an, weil er jemanden neckt, und um ein Uhr nachts plant er schon, was er dieses Jahr alles ändern wird. Alles. Sofort.

Der Stier sieht Silvester als das kulinarische Highlight des Jahres. Seine Hauptfrage ist nicht „Wo sind wir um Mitternacht?“, sondern „Was gibt es zu essen?“.

Ein festlich gedeckter Tisch, gute Getränke, Wärme und Gemütlichkeit. Das Feuerwerk ist ein netter Bonus, aber am wichtigsten ist ihm, sich Zeit zu lassen. Wenn der Stier Silvester gemütlich zu Hause auf dem Sofa mit einer Decke und leckerem Essen verbringt, weiß er, dass er gewonnen hat.

Zwillinge feiern Silvester, indem sie mehrmals überlegen, wohin sie gehen. Sie haben drei Optionen, vier Gruppen und fünf Gespräche zur Auswahl, in denen sie entscheiden, wer wo landet.

Um Mitternacht sind sie genau dort, wo sie es am wenigsten erwartet haben, aber Langeweile kommt garantiert nicht auf. Ihre Neujahrsgrüße verschicken sie schon im März.

Krebse feiern Silvester mit ihren Liebsten. Am liebsten zu Hause, mit gutem Essen, Traditionen und dem Wunsch nach einem friedlichen Start ins neue Jahr. Sie erleben Mitternacht emotional, sind vielleicht sogar etwas wehmütig, weil „es schon wieder vorbei ist“. Am Morgen wachen sie mit einem leichten Kater und dem großen Wunsch auf, dass es allen im neuen Jahr gut geht.

Der Löwe feiert Silvester stilvoll, selbst wenn es nur im Wohnzimmer eines Freundes ist. Atmosphäre, Musik und der Moment, in dem sich alle genau dann umdrehen, wenn der Löwe anstößt, sind ihm wichtig.

Um Mitternacht strahlt er heller als jedes Feuerwerk und ist fest davon überzeugt, dass das neue Jahr gut begonnen hat – vor allem, weil er dabei ist.

die Jungfrau feiert Silvester hingegen sehr organisiert. Sie weiß genau, wer was mitbringt, wann gegessen wird und wann der Champagner geöffnet wird. Ihre guten Vorsätze hat sie am 28. Dezember aufgeschrieben, und mindestens die Hälfte davon ist tatsächlich vernünftig. Das Chaos macht sie zwar nervös, aber tief im Inneren genießt sie Silvester – sie möchte nur nicht darüber reden.

Waagen feiern Silvester auf eine angenehme Art und Weise. Die Atmosphäre muss harmonisch sein, die Menschen auch, und idealerweise sollte niemand allein sein. Waagen sorgen dafür, dass sich alle wohlfühlen, weshalb sie oft Mitternacht verpassen, weil sie zwei Personen bei Häppchen wieder versöhnen. Dennoch ist es elegant, subtil und überraschend magisch.

Skorpione feiern Silvester intensiv. Sie interessieren sich nicht für oberflächliche Fröhlichkeit, sondern für eine starke Atmosphäre. Stille vor Mitternacht, tiefgründige Blicke, kraftvolle Trinksprüche. Sie begrüßen das neue Jahr mit dem Gefühl, dass sich etwas Grundlegendes verändert, selbst wenn es nur in ihnen selbst geschieht. Am Morgen wissen sie mehr, als ihnen lieb ist.

Schützen feiern Silvester als Abenteuer. Mal im Ausland, mal in den Bergen, mal ganz spontan an einem Ort, wo sie eigentlich nicht hinwollten.

Um Mitternacht lachen sie, öffnen sich der Welt und glauben fest an ein großartiges neues Jahr. Und wenn nicht? Dann reisen sie einfach woanders hin. Steinböcke hingegen feiern Silvester mit Würde.

Sie ziehen Bilanz, wägen ab und sagen sich insgeheim, dass das nächste Jahr noch besser wird. Sie sehnen sich nicht nach Chaos, sondern nach einem würdevollen Übergang. Um Mitternacht trinken sie ein Glas, wünschen sich etwas und erwachen am nächsten Tag mit dem Gefühl, dass das neue Jahr ein Projekt ist, das es zu meistern gilt.

Wassermänner feiern Silvester anders. Vielleicht ohne Feuerwerk, vielleicht ohne Alkohol, vielleicht ohne andere Menschen – und vielleicht mit allem auf einmal, aber auf unkonventionelle Art. Traditionen sind ihnen egal, ihnen geht es um das Erlebnis. Um Mitternacht tun sie etwas, woran andere erst in zehn Jahren denken werden, und für sie ist es völlig normal.

Fische feiern Silvester in einer Stimmung zwischen Traum und Wirklichkeit. Musik, Lichter, Umarmungen und das Gefühl, dass das neue Jahr vor allem ein neues Gefühl ist. Um Mitternacht wünschen sie sich still etwas für die Welt, alle Wesen und vielleicht sogar für sich selbst. Am Morgen wissen sie nicht genau, wie spät es war, aber sie wissen, dass es ein wunderschöner Tag war.

Egal, wie man Silvester feiert, eines ist sicher: Das neue Jahr beginnt nicht mit Feuerwerk, sondern damit, mit wem und wie man es begrüßt.