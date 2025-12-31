Riesiges Schnee-Potenzial: Kommt jetzt die weiße Walze? (Video)

Winterfreunde können es kaum erwarten: Endlich schneit es wieder. Schon an Silvester wird es weiß rund um Dresden. Und das ist nur der Anfang einer längeren Schnee-Phase in Deutschland.

Der Winter ist da und nun fehlt nur noch der Schnee, der sich bereits in den Wettermodellen ankündigt. Die Wetterlage hat auch das Potenzial für sehr viel Schnee. Doch leider ist Schnee etwas unberechenbar und die Modelle unterscheiden sich stark. Trotzdem kann man schon einen Trend ablesen.

Neuer Schnee im Norden und im Süden

An Silvester schneit es das erste Mal so richtig seit Ende November. Besonders rund um Dresden und am Erzgebirge schneit es kräftig.

Und an Neujahr geht es weiter. Ein umfangreiches Tief über der Ostsee schickt Regen, Schnee und immer mehr Kaltluft aus der Gegend um Spitzbergen nach Deutschland. Der anfängliche Regen geht nach und nach in Schneefall über.

In diesen Großstädten schneit es am Wochenende

Vor allem in Norddeutschland bleibt es mit wechselnder Intensität tagelang bei Schneefall oder Schneeschauern. Es kommt also ein Schneewochenende auf den Norden zu.

Am Sonntagabend ist der Norden weiß, allerdings mit unterschiedlich viel Schnee. Man darf von einer geschlossenen Schneedecke sprechen, zwischen 1 und 10 Zentimetern. Da sind auch die großen Städte wie Hamburg, Hannover oder Bremen dabei, ebenso wie Berlin, Leipzig oder Dresden.

Der Schneefall zieht meistens über den Norden, zum Teil aber auch nach Süden. An den Alpen staut es sich dann, sodass in der Bergen bis zu 20 Zentmeter Neuschnee zu erwarten sind. Auch am Fuße der Alpen schneit es immer wieder.

Schneewalze entweder am Wochenende oder zur Wochenmitte?

Aber die Wettermodelle haben noch viel mehr im Angebot. Die Frage ist nur, wie zuverlässig sind die Prognosen derzeit? Immer wieder kündigen die Wettermodelle viel Schneefall an, nur um dann am Folgetag ein komplett anderes Bild zu zeichnen. So ist es auch von Montag auf Dienstag geschehen.

Erst sollte es am Wochenende massiv schneien mit 15 oder 20 Zentimetern im Tiefland oder 30 Zentimetern in der Eifel. Jetzt wird starker Schneefall erst nächste Woche Mittwoch vorhergesagt.

Wenn man das zusammennimmt, dann erkennt man, dass die Wetterlage grundsätzlich sehr viel Schneefall zulässt, das Schneepotenzial ist riesig. Aber es ist auch ersichtlich, dass die Entwicklung nach Freitag immer noch sehr unsicher ist.

Wird es nochmal schneien? Ganz sicher: Ja! Aber kommt der Schnee nun schon am Wochenende oder doch erst später? Das kann man Stand heute noch nicht sagen.

Wie geht mit dem Wetter es weiter?

Sicher ist, dass es immer wieder schneit bis zum Wochenende. Es bleibt auch kalt bis Mitte Januar. Aber Vorhersagen, die über fünf Tage hinausgehen, sind mit äußerster Vorsicht zu genießen.

Es ist davon auszugehen, dass sich Kaltluft aus Norden und Warmluft aus dem Mittelmeer bei uns treffen werden, schließlich halten nur noch die Alpen die Luftmassen zurück. Den genauen Zeitplan macht das Neue Jahr aber etwas spannend.

Video: