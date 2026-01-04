Finnland erzielt Durchbruch bei drahtloser Stromübertragung: Energieübertragung durch die Luft ohne Kabel

In den letzten Jahren hat der Wettlauf um sauberere, intelligentere und effizientere Energiesysteme Ingenieure weltweit dazu veranlasst, die Stromversorgung neu zu überdenken. Finnland, bereits bekannt für seine Innovationen im Bereich sauberer Technologien und digitaler Infrastruktur, hat nun mit bahnbrechender Forschung, die eine Zukunft nahelegt, in der Strom drahtlos durch die Luft fließen könnte, weltweite Aufmerksamkeit erregt. Dadurch würden in bestimmten Anwendungen herkömmliche Kabel überflüssig.

Auch wenn einige virale Schlagzeilen die Behauptung übertreiben, ist die finnische Forschung hinter diesen Neuigkeiten faszinierend, wegweisend und wahrhaft transformativ. Hier erfahren Sie, was tatsächlich passiert, warum es wichtig ist und was dies für die Zukunft der Energie bedeuten könnte.

—

Die finnische Innovation hinter dem Hype:

Im Mittelpunkt der Nachricht stehen Forschungsteams der Universität Helsinki, der Universität Oulu und privater finnischer Technologieunternehmen, die fortschrittliche Formen der drahtlosen Stromübertragung erforschen. Die Idee an sich ist nicht neu – Nikola Tesla unternahm bereits vor über einem Jahrhundert ähnliche Experimente –, doch Finnlands Ansatz ist einzigartig, modern und wissenschaftlich fundiert.

Drei bedeutende finnische Entwicklungen sorgen für Aufsehen:

—

1. Stromleitung durch Luft mittels Ultraschallwellen:

Einer der beeindruckendsten Durchbrüche Finnlands stammt von Forschern der Universität Helsinki. Sie haben demonstriert, dass sich elektrische Funken mithilfe starker Ultraschallwellen durch die Luft leiten lassen.

Das klingt nach Science-Fiction, ist aber Realität: Schallwellen erzeugen einen kontrollierten Pfad durch die Luft, entlang dessen elektrische Energie fließen kann – fast wie durch einen unsichtbaren, temporären Draht.

Obwohl sich die Technologie noch im Laborstadium befindet und noch nicht für die Stromerzeugung in großem Maßstab geeignet ist, eröffnet diese Entdeckung die Tür zu futuristischen Anwendungen wie:

Kontaktlose elektrische Verbindungen,

Stromversorgung von Geräten ohne Stecker,

intelligente Schnittstellen basierend auf in der Luft erzeugten elektrischen Pfaden.

Sie ist zwar noch kein Ersatz für Stromkabel, aber eine Revolution in der Art und Weise, wie Strom ohne physische Leiter geleitet werden kann.

—

2. Laserbasierte drahtlose Energieübertragung: Energieübertragung durch Licht:

Das finnische Unternehmen Winse Power sorgt ebenfalls für Aufsehen mit der Entwicklung von „Power-by-Light“-Systemen. Anstelle von Metalldrähten übertragen diese Systeme elektrische Energie mithilfe von Hochleistungsdiodenlasern. Der Laserstrahl breitet sich durch die Luft – oder, falls erforderlich, durch Glasfasern – aus und trifft auf einen speziellen Photovoltaik-Empfänger, der das Licht wieder in Strom umwandelt.

Diese Technologie ist besonders vielversprechend für:

Fernsensoren in explosionsgefährdeten Bereichen,

Industriemaschinen, die eine elektrische Trennung erfordern .

IoT-Geräte (Internet der Dinge), die eine kontinuierliche Stromversorgung benötigen

. Der Vorteil?

Das System erzeugt eine vollständige galvanische Trennung, d. h. es besteht kein elektrischer Kontakt zwischen Quelle und Empfänger – ein enormer Vorteil in Kernkraftwerken, Hochspannungsstationen und militärischer Ausrüstung.

—

3. Drahtloses Laden von Sensoren per Funkfrequenz (RF).

An der Universität Oulu entwickeln Forscher RF-basierte drahtlose Stromversorgungssysteme. Diese funktionieren, indem sie Energie über Funkwellen senden, die kleine Geräte mithilfe spezieller Antennen empfangen können.

Man kann sich das wie WLAN für Strom vorstellen – allerdings eignet es sich derzeit nur für Elektronik mit sehr geringem Stromverbrauch wie Sensoren, Tracker und Mikrochips. Eine solche Technologie könnte weltweit Millionen von Einwegbatterien überflüssig machen.

—

Versorgt Finnland Städte drahtlos mit Strom? Noch nicht. Aber die Zukunft rückt schnell näher.

Es ist wichtig klarzustellen, dass Finnland noch kein flächendeckendes drahtloses Stromnetz entwickelt hat, das Stromleitungen ersetzen kann. Die in den sozialen Medien verbreiteten Behauptungen, dass „Strom überall in Finnland frei durch die Luft fließt“, sind übertrieben.

Finnland hat jedoch Folgendes entwickelt:

Praktische drahtlose Energiesysteme für kleine und mittlere Anwendungen,

Demonstrationen der elektrischen Übertragung durch die Luft mittels Schallwellen,

bahnbrechende Fortschritte bei der laser- und funkbasierten Energieübertragung sowie

die Grundlage für eine Zukunft, in der viele Geräte keine physischen Kabel mehr benötigen.

Diese Forschung markiert einen wichtigen Schritt in der Energiewende.

—

Warum das wichtig ist: Globale Auswirkungen und Zukunftsvision

Drahtlose Elektrizität eröffnet Möglichkeiten, die das moderne Leben verändern könnten:

1. Intelligente Städte mit kabelloser Infrastruktur:

Straßenlaternen, Kameras und Sensoren könnten ohne Straßenbau oder Kabelverlegung mit Strom versorgt werden.

2. Industrielle Sicherheit:

Hochspannungsbereiche könnten ohne physische Verkabelung betrieben werden, wodurch das Unfallrisiko reduziert wird.

3. Medizinische Geräte und Konsumgeräte:

Stellen Sie sich Telefone, Implantate, Drohnen oder sogar Haushaltsgeräte vor, die nie wieder Ladekabel benötigen.

4. Saubere und effiziente Systeme:

Keine Kabel bedeuten weniger Kupferverbrauch, geringeren Wartungsaufwand und eine reduzierte Umweltbelastung.

—

Finnlands Rolle in der nächsten Energiewende

Finnlands Fortschritte verbinden wissenschaftliche Kreativität mit praktischer Ingenieurskunst. Während großflächige drahtlose Stromnetze noch Zukunftsmusik sind, legt Finnland den Grundstein für eine Welt, in der Strom freier, sicherer und effizienter fließt als je zuvor.

Was als experimentelle Forschung begann, entwickelt sich rasant zu einem realen technologischen Weg – einem Weg, der die Energiesysteme weltweit revolutionieren könnte.