Medienbericht: Fliegende Untertasse auf Foto aus Argentinien gesichtet?

Ein interessantes Foto aus Argentinien zeigt offenbar eine fliegende Untertasse, die durch den Himmel saust. Laut einem Bericht lokaler Medien wurde das ungewöhnliche Bild (siehe unten) letzte Woche von María Inés Navarrete in Vilu Mallín aufgenommen.

Wie so oft bei solchen seltsamen Aufnahmen bemerkte die Frau nichts Ungewöhnliches am Himmel, als sie das Foto machte, und entdeckte die fliegende Untertasse erst, als sie später ihre Fotos vom selben Tag durchsah.

Anschließend teilte sie das Foto in den sozialen Medien, wo es sich rasant verbreitete und verschiedene Theorien zu dem kuriosen UFO aufkamen.

Wie man sich vorstellen kann, vermuteten einige Beobachter, Navarrete habe versehentlich ein außerirdisches Flugobjekt am Himmel fotografiert.

Skeptischere Beobachter hingegen argumentierten, die vermeintliche fliegende Untertasse habe eine viel prosaischere Erklärung: Es könnte sich um einen Vogel im Flug handeln.

Was halten Sie von diesem seltsamen Bild?