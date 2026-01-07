Die Nephilim: Riesige Nachkommen der Söhne Gottes und der Töchter der Menschen?

Wer waren die Nephilim ? Das Wort „Nephilim“ erscheint zweimal im Alten Testament der Bibel. Sie werden erstmals in Genesis, Kapitel 6, und dann wieder in Numeri 13,33 erwähnt. Doch diese kurze Erwähnung in der Bibel hat zu einer anhaltenden Debatte darüber geführt, wer oder was die Nephilim waren. Ein Großteil dieser Debatte rührt von der Bibelstelle her, die besagt:

Als sich die Menschen auf der Erde vermehrten und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, dass sie schön waren, und nahmen sich von allen, die sie erwählten, Frauen.



Die Nephilim lebten zu jener Zeit auf der Erde – und auch später –, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen, die ihnen Kinder gebaren. Das waren die Helden der Vorzeit, die berühmten Krieger . – 1. Mose 6,1–4

Was bedeutet „Nephilim“?

Die traditionelle Definition von Nephilim ist „Riese “. Einige Wörterbücher beschreiben die Nephilim als Riesen mit übermenschlicher Stärke. Die griechische Septuaginta , eine alte Übersetzung der hebräischen Bibel , bezeichnet sie als „Gigantes “, was wörtlich „von der Erde geboren“ bedeutet – ein Begriff, auf den wir später noch zurückkommen werden.

Man nimmt an, dass das Wort Nephilim vom griechischen Wortstamm „Naphal“ stammt, was „fallen“ bedeutet. In biblischen Kreisen wurden die Nephilim aufgrund dieser Deutung schnell als Kinder gefallener Engel interpretiert .

Das Wort „Naphal“ wird jedoch nie direkt mit dem Konzept gefallener Engel in Verbindung gebracht. Seine Bedeutung im Kontext ist vielmehr mit der Vorstellung von Niederwerfen oder Demut verbunden. Es bestehen auch Bezüge zu Begriffen wie Versagen, Scheitern oder Niederwerfen.

Mythos der Nephilim

Im Laufe der Jahre hat sich um das Konzept der Nephilim ein Mythos entwickelt. Er besagt, dass diese Riesen die Nachkommen der „Söhne Gottes“ und der „Töchter des Menschen“ waren. Sind die Nephilim die Kinder dieser unheilvollen Verbindung?

Der Zusammenhang zwischen dem biblischen Text und dieser Behauptung, der häufig als Grundlage dieses Glaubens angeführt wird, ist unbegründet. Das Dokument, in dem wir Aussagen finden, die diese Behauptung stützen, stammt tatsächlich aus dem apokryphen Jubiläenbuch .

Und es geschah, als sich die Menschenkinder auf der Erde zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, dass die Engel Gottes sie in einem bestimmten Jahr dieses Jubeljahres sahen, dass sie wunderschön anzusehen waren; und sie nahmen sich von allen, die sie erwählten, Frauen, und diese gebaren Söhne, und sie waren Riesen. Das Buch der Jubiläen – Kapitel V: 1

Wird die Behauptung, die Nephilim seien die Nachkommen von Gottessöhnen und Menschentöchtern, durch Quellen außerhalb der jüdisch-christlichen Tradition gestützt? Anders gefragt: Wird dieser Glaube in der Mythologie weltweit bestätigt?

Riesen, die durch verschiedene Kulturen die Erde bereisten

Die Vorstellung von Riesen, die die Erde durchstreifen, findet sich in Kulturen weltweit. Die griechische Mythologie erzählt, dass der Titan Kronos seinen Vater Uranos entmannte, um die Herrschaft über das griechische Pantheon zu erlangen . Aus dem Blut des entmannten Uranos, das auf die Erde tropfte, entstanden die Riesen, die „Erdgeborenen“.

Die Erdenbewohner waren im Vergleich zu uns Riesen. Sie lebten unter der Herrschaft des Kronos im goldenen Zeitalter, einer Zeit ohne Kummer und Sorgen, in der alle ein glückliches und freudvolles Leben führten.

Erst als Kronos‘ Sohn Zeus um die Herrschaft über Himmel und Erde kämpfte, änderte sich alles. In seiner neuen Rolle, so die griechische Mythologie, ließ Zeus die Giganten arbeiten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Giganten begannen, die Gebote des Gottes zu ignorieren.

Sie unterwarfen sich nicht länger dem Willen der Götter. Ihr Mangel an bedingungsloser Unterwerfung und ihre Weigerung, den Forderungen der Götter nachzukommen, entfachten bei den „Gotteskindern“ eine offene Rebellion gegen die Himmelsgötter. Beide Seiten erlitten schwere Verluste, doch schließlich wurde ihre Revolution von den Göttern niedergeschlagen.

Ein Waffenstillstand wurde geschlossen. Als Teil der Wiedergutmachung gegenüber den Riesen wurde beschlossen, ein neues Volk zu erschaffen, das die Lasten tragen sollte, die den Riesen auferlegt worden waren – den Menschen.

Padraic Column erzählt in seinem Buch „ Orpheus, Mythen der Welt “ folgende Geschichte über die Erschaffung des Menschen : Die aztekische Legende berichtet, wie die Erdmutter Citlalicue ein Feuersteinmesser gebar. Als das Messer auf die Erde geworfen wurde, verwandelte es sich in sechzehnhundert „Erdgötter“.

Diese neu entstandenen Erdgötter lebten als Männer und Frauen und suchten nach Nahrung. Nach einiger Zeit empfanden die Erdgötter diese Arbeit als unter ihrer Würde. Schließlich waren sie die Kinder des Himmelsvaters und der Erdmutter. Sie baten ihre Mutter Citlalicue, ein Geschlecht zu erschaffen, das ihnen dienen und ihre Lasten tragen sollte. Mit Citlalicues Hilfe wurde die Menschheit erschaffen .

Auf Grundlage dieser mythologischen Überlieferungen scheint klar, dass die auf der Erde geborenen Riesen, die Nephilim, lange vor dem ersten Menschen existierten. Liest man also die Zeile „ Die Nephilim waren in jenen Tagen auf der Erde – und auch später“, so wird deutlich, dass die Autoren hier keine Unklarheiten äußerten. Sie stellten lediglich eine Tatsache fest: Die Nephilim, die auf der Erde Geborenen, lebten zu jener Zeit auf der Erde.

Die Nachkommenschaft der Söhne Gottes und der Töchter des Menschen

Wer also waren die Nachkommen der Söhne Gottes und der Töchter der Menschen? Die hebräische Bibel bezeichnet sie als Gibborim . Die mutmaßliche Bedeutung dieses Wortes ist: Männer von großer Statur, Helden , tapfere oder mutige Männer.

Die griechische Septuaginta bezeichnet sie als die Renominati , die Berühmten. In der griechischen Mythologie pflegen die Götter seit jeher Beziehungen zu den Menschen. Zu den Namen einiger dieser Halbgötter, deren Namen die Zeit überdauert haben, gehören Herkules , Perseus und Achilles . In Indien heißen sie Hanuman und Garuda , in Sumer Gilgamesh und Adapa.

Interessanterweise existiert ein paralleler Mythos zu dieser biblischen Erzählung. Er stammt aus dem hinduistischen Epos Ramayana . Das Ramayana ist die epische Geschichte von Rama , dem siebten Avatar des höchsten Gottes Vishnu .

Rama lebte im Treta Yuga, einem Zeitalter, in dem die Welt von Riesen bevölkert war. Um die Zeit von Ramas Geburt bat der höchste Gott Vishnu, der wusste, was ihm bevorstand, alle Götter, auf die Erde herabzusteigen und sich mit den Affen und Bären zu paaren. Dieser Wunsch sollte Rama, wenn die Zeit reif war, ein Heer zur Seite stellen, mit dem er Ravana, den dämonischen Riesenkönig von Lanka, besiegen konnte.

Die Nachkommen dieser Verbindungen erbten von ihren göttlichen Eltern eine Vielzahl beeindruckender Fähigkeiten. Der mächtige Sugríva war der Herrscher der Vanara, der Affenmenschen. Sein Vater war Surya , der oberste Sonnengott. Der Halbgott Hanúmán war der Sohn des Windgottes und wird als sehr schnell reisend beschrieben, während Nala der Sohn des Gottes des Bauens und der Konstruktion war und Rama beim Bau einer Brücke vom indischen Festland nach Lanka half.

Diese Tausenden erschufen die Götter,

ausgestattet mit einer Macht, die keiner mit ihnen verschmelzen konnte,

in Affengestalten, die sich nach Belieben wandelten;

so stark war ihr Wunsch, den Dämon zu töten.

Sind die Nephelim die Nachkommen der Söhne Gottes und der Töchter der Menschen? Nein. Sie waren ein Geschlecht von auf der Erde geborenen Riesen, die vor der Erschaffung des Menschen lebten . Sie sind jene Gruppe, die in der Antike gegen die Götter rebellierte.

Sie sind auch für die Erschaffung der Menschheit verantwortlich. Darüber hinaus scheint es, basierend auf den Überlieferungen des Ramayana, klar, dass die Nachkommen der Götter, die sich mit „Affenmenschen“ paarten, berühmte Männer, Helden oder tapfere und mutige Persönlichkeiten waren.

Mehr über echte und gefälschte Riesen lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“.