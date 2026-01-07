Humanoider „Terminator“-Roboter patrouilliert mit Polizisten in China (Video)

EngineAI bezeichnet den Roboter als Teil seiner humanoiden T800-Familie oder möglicherweise als eine kleinere Version namens PM01.

Aufnahmen aus der südchinesischen Stadt Shenzhen, die diese Woche die Runde machten, zeigen einen humanoiden Roboter, der neben uniformierten Polizisten bei einer offenbar öffentlichen Patrouille mitläuft. Dies unterstreicht Chinas zunehmende Bemühungen, fortschrittliche Robotik im Bereich der öffentlichen Sicherheit zu erproben.

Ein in chinesischen sozialen Medien geteiltes Video zeigt einen menschengroßen Roboter, der selbstbewusst vor zwei Polizisten an einem beliebten Touristenort namens Window of the World entlanggeht.

Offizielle Stellen haben diesen Auftritt nicht als formellen Einsatz bezeichnet. Berichten zufolge handelte es sich bei der Patrouille um eine Demonstration im Zusammenhang mit kürzlich durchgeführten Tests und nicht um einen regulären Polizeieinsatz.

Terminator-artiger humanoider Roboter-Polizist

Ein von EngineAI Robotics Technology in Shenzhen entwickelter Roboter wurde mit Charakteren aus populären Science-Fiction-Filmen wie „RoboCop“ und „Terminator 2: Tag der Abrechnung“ verglichen.

Eine Person bemerkte in den sozialen Medien, dass der Roboter „ganz selbstverständlich in den Polizeidienst eingestiegen ist, als wäre es bereits das Jahr 2049“.

EngineAI bezeichnet den Roboter als Teil seiner humanoiden T800-Familie oder möglicherweise als eine kleinere Version namens PM01.

Diese Demonstration fand kurz nach der Markteinführung des T800 durch das Unternehmen Anfang Dezember statt und markierte den Übergang von der Laborentwicklung zu Tests unter realen Bedingungen, einschließlich potenzieller Anwendungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit.

Im Süden Chinas wurde ein humanoider Roboter, der direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen könnte, Seite an Seite mit bewaffneten Polizisten gesichtet.

EngineAI wurde im Oktober 2023 gegründet, hat seinen Sitz im Nanshan-Bezirk von Shenzhen und konzentriert sich auf humanoide Allzweckroboter.

Das Startup hat in kurzer Zeit mehrere Modelle wie den SE01 und den PM01 auf den Markt gebracht, da China seine Investitionen in künstliche Intelligenz und Robotik erhöht.

Der T800 ist der wichtigste humanoide Roboter in Originalgröße von EngineAI, der vollständig im eigenen Haus entwickelt und gebaut wurde.

Das Unternehmen gibt an, dass der Roboter für hohe Mobilität und anspruchsvolle Umgebungen konzipiert wurde und über potenzielle Einsatzmöglichkeiten von industriellen Operationen über Serviceaufgaben bis hin zur Unterstützung der öffentlichen Sicherheit verfügt.

EngineAI hat mitgeteilt, dass die Plattform für die Massenproduktion bestimmt ist.

5 Fuß 8 Zoll groß

Der T800 ist etwa 1,73 Meter groß und wiegt inklusive Akku rund 75 Kilogramm. Damit hat er etwa die Größe eines durchschnittlichen Erwachsenen.

Der Roboter kann treten, springen und schnell die Richtung wechseln . Seine Hände sind mit Sensoren ausgestattet, die ihm helfen, Objekte präzise zu handhaben.

EngineAI gibt an, dass der Roboter aufgrund seines menschenähnlichen Designs sowohl agil als auch stark sei, was reibungslose Bewegungen bei schwierigen Aufgaben ermögliche.

Der T800 ist für den Einsatz in Fabriken, Kundendienstbereichen und Situationen mit hohem Druck, wie z. B. Sicherheitstests, konzipiert.

Es basiert auf künstlicher Intelligenz, wobei einige Modelle auf Nvidia-basierten Verarbeitungsmodulen beruhen.

Je nach Arbeitsbelastung kann der Roboter laut Herstellerangaben mit einer einzigen Akkuladung etwa vier bis fünf Stunden arbeiten.

Was die Mobilität angeht, gibt EngineAI an, dass der Roboter Geschwindigkeiten von bis zu 6,7 Meilen pro Stunde (10,8 Kilometer pro Stunde) erreichen kann, was schneller ist als das typische Gehtempo eines Menschen.

Die Basismodelle werden voraussichtlich bei rund 25.000 US-Dollar beginnen und sind damit für Unternehmen erschwinglicher als für Einzelkäufer.

China erforscht, wie viele andere Länder auch , den Einsatz von Robotern für Polizeiarbeit und Sicherheitsaufgaben, wie etwa Bombenentschärfung, Überwachung und Bedrohungserkennung.

Die Patrouille in Shenzhen wirkte wie ein kontrollierter Test. Dennoch zeigt das Video, wie schnell humanoide Roboter in der Öffentlichkeit auftauchen und wirft neue Fragen darüber auf, wie sie künftig mit menschlichen Beamten zusammenarbeiten werden.