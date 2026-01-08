Was passiert in Kalifornien?

Hier ist die aktuelle Lage in Teilen Kaliforniens 👇

Kalifornien erlebt derzeit eine Reihe heftiger Winterstürme, die durch atmosphärische Flüsse – lange Feuchtigkeitsbänder, die große Regenmengen vom Pazifik an Land transportieren – verursacht werden.

Diese Stürme bringen Folgendes mit sich: • Starkregen über kurze Zeiträume

• Sturzfluten in tiefer gelegenen Gebieten und Städten

• Erdrutsche und Schlammlawinen, insbesondere in der Nähe von Brandgebieten

• Straßensperrungen, Stromausfälle und Rettungseinsätze

• Evakuierungen in einigen Landkreisen und Stadtteilen

In Küstenregionen herrschen zudem gefährliche Brandung und starke Winde, während im Landesinneren Flüsse über die Ufer treten und die Entwässerungssysteme überlastet sind.

Rettungskräfte sind im Einsatz, und die Behörden beobachten die Lage weiterhin, während weitere Stürme durch die Region ziehen.

Atmosphärische Flüsse sind in Kalifornien nicht ungewöhnlich, aber ihre Häufigkeit und Intensität können die Infrastruktur überfordern, wenn sie kurz nacheinander auftreten.

Es handelt sich um eine sich entwickelnde Wetterlage, und die Auswirkungen variieren je nach Ort.