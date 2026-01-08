UFO-Forscher behauptet, der Papst bereite sich auf den Erstkontakt mit Außerirdischen vor

Wird 2026 das Jahr der UFO-Offenlegung sein?

Mark Christopher Lee, Ufologe und Regisseur des Dokumentarfilms „God Vs Aliens“ , behauptet, ihm sei ein „seltener Zugang“ zu den geheimen Archiven des Vatikans gewährt worden und die Kirche bereite sich auf eine unmittelbar bevorstehende Begegnung mit Außerirdischen vor .

Er behauptet, der Vatikan bereite sich möglicherweise auf eine solche Begegnung vor und dies könnte das Jahr sein, in dem der Papst den „ersten Kontakt“ bestätigt.

Er sagte: „Der neue Papst könnte der erste spirituelle Führer in der Geschichte sein, der sich mit dem Erstkontakt auseinandersetzt – und ich beabsichtige herauszufinden, wie gut die Kirche darauf vorbereitet ist.“

Der Mirror berichtet: Der UFO-Forscher Mark Christopher Lee behauptet, einen „seltenen Zugang“ zu den vertraulichen Archiven des Vatikans erhalten zu haben und untersucht historische Berichte über unerklärliche Ereignisse, die Aufschluss über die Interaktion der Menschheit mit außerirdischen Zivilisationen geben könnten.

Er deutet an, dass die katholische Kirche bereits über die theologischen und spirituellen Auswirkungen der Entdeckung außerirdischen Lebens nachdenkt.

Lee erklärte: „Mir wurde ein seltener Zugang zu den geheimen Archiven des Vatikans gewährt. Ich werde nach historischen Hinweisen auf unerklärliche Phänomene, spirituelle Begegnungen oder alles suchen, was Aufschluss über einen möglichen Kontakt der Menschheit mit intelligentem Leben außerhalb der Erde geben könnte.“

Er fragte: „Könnte sich die Kirche die ganze Zeit im Stillen auf diesen Moment vorbereitet haben – und was könnte der neue Papst enthüllen, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt?“

In seinem neuesten Dokumentarfilm „God Vs Aliens“ behauptet Lee, dass UFO-Sichtungen und paranormale Ereignisse miteinander verbunden sind, und geht davon aus, dass die Kirche der Existenz von Außerirdischen gegenüber deutlich aufgeschlossener sein könnte, als den meisten Menschen bewusst ist.

Lee sagte: „Glaube und Prophezeiungen haben die Menschheit seit jeher geleitet. Angesichts der UFO-Enthüllungen und des weltweit gestiegenen Interesses wirken diese Kräfte nun auf eine nie dagewesene Weise zusammen. 2026 könnte das Jahr sein, in dem sich alles ändert.“

Die Astronomen des Vatikans haben stets betont, dass die Existenz außerirdischen Lebens nicht im Widerspruch zum christlichen Glauben stehe. Bereits 2008 äußerte Pater Gabriel Funes die Vermutung, dass intelligente, von Gott geschaffene Wesen jenseits der Erde existieren könnten.

In einem Artikel für die Zeitung des Vatikans schrieb er: „So wie es eine Vielzahl von Geschöpfen auf der Erde gibt, so könnte es auch andere Wesen geben, sogar intelligente, die von Gott geschaffen wurden.“

„Das steht nicht im Widerspruch zu unserem Glauben, denn wir können Gottes Schöpfungsfreiheit keine Grenzen setzen. Um es mit dem heiligen Franziskus zu sagen: Wenn wir manche irdischen Geschöpfe als ‚Brüder‘ oder ‚Schwestern‘ betrachten können, warum sollten wir dann nicht von einem ‚außerirdischen Bruder‘ sprechen? Auch er würde zur Schöpfung gehören.“

Kürzlich erklärte der von Papst Leo XIV. neu ernannte Astronom, er wäre bereit, einen Außerirdischen zu taufen, und bezeichnete Außerirdische als „Kinder Gottes“.

Pater Richard D’Souza, der derzeit die Vatikanische Sternwarte bei Rom leitet, argumentierte, dass sich die Theologie neu erfinden müsse, sollte die Menschheit jemals auf intelligentes Leben stoßen. Er sagte: „Sie alle sind Teil von Gottes Schöpfung. Die Frage wäre, wie wir sie erreichen können oder wie sie uns erreichen können.“