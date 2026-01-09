Sieben verrückte Dinge, die Ihr Körper in lebensbedrohlichen Situationen tut, ohne dass Sie es merken

Der menschliche Körper ist eine erstaunliche Maschine, aber genau das ist er eben auch … eine Maschine. Ähnlich wie man sich beim Einschalten eines Computers in der Regel keine Gedanken darüber macht, was in ihm vorgeht, denkt man vermutlich auch nicht an all die Prozesse, die im Hintergrund des eigenen Körpers ablaufen. Andererseits ist es vielleicht besser, nicht darüber nachzudenken, es sei denn, man möchte eine existenzielle Krise auslösen.

Es gibt viele Debatten darüber, ob es ein Leben nach dem Tod gibt und was mit unseren Seelen geschieht, wenn wir sterben , aber letztendlich ist es das Versagen unseres Körpers, das uns aus diesem sterblichen Dasein scheiden lässt.

Zum Glück ist derselbe Körper auch darauf ausgelegt, mit Stresssituationen umzugehen, die sich zu lebensbedrohlichen Situationen entwickeln könnten.

Was sind sieben Anzeichen dafür, dass sich Ihr Körper in einer lebensbedrohlichen Situation befindet?

Wir wollen hier keine Phobien auslösen, aber es gibt unzählige lebensbedrohliche Situationen, in die man geraten kann. Ob ein Flugzeugabsturz, der Kampf gegen einen Weißen Hai, ein Terroranschlag oder das Hängen am höchsten Gebäude der Welt , wenn das Sicherungsseil reißt – Ihr Körper ist bestens gerüstet, um hoffentlich Unvorstellbares zu bewältigen.

Wie Metro berichtet , gibt es sieben erstaunliche/verrückte Dinge, die Ihr Körper tut, wenn er wirklich glaubt, dass das Ende naht.

Den Atem anhalten

Nicht jeder ist ein Tiefseetaucher, der glaubt, ewig die Luft anhalten zu können, aber offenbar kann die Kälte, die man in einer Extremsituation erlebt, den sogenannten Tauchreflex auslösen. Dieser verlangsamt den Herzschlag, pumpt sauerstoffreiches Blut zum Herzen und Gehirn und reduziert gleichzeitig den Sauerstoffverbrauch nicht lebensnotwendiger Muskelgruppen.

Die Krankheit wurde erstmals 1786 vom britischen Arzt Edmund Goodwin beschrieben und wird offenbar durch das Eintauchen des Gesichts in Wasser ausgelöst, insbesondere im Zusammenhang mit dem Trigeminusnerv.

Gebogene Zeit

Das Phänomen, dass die Zeit langsamer zu vergehen scheint, ist real und kann in lebensbedrohlichen Situationen auftreten. Forscher der University of Iowa College of Medicine geben an, dass von 101 Personen, die eine lebensbedrohliche Situation erlebt haben, 70 % von einem Gefühl berichteten, als würde die Zeit langsamer vergehen.

Warum das passiert, ist unklar. Eine gängige Theorie besagt, dass das Gehirn in Stresssituationen seine Verarbeitungskapazität erhöht, wodurch die Zeit langsamer zu vergehen scheint. Die Fachzeitschrift PLOS One vermutet hingegen, dass es mit der individuellen Erinnerung an ein Ereignis zusammenhängt und das Gehirn in Überlebenssituationen mehr Informationen aufnimmt.

Albtraumtraining

All die gruseligen Szenarien, die uns nachts in unseren Träumen heimsuchen, sollen eigentlich nur ein weiterer Reflex sein. Ob man das nun für Humbug hält oder nicht, zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass Albträume durch Stress und Ängste aus dem Wachleben verursacht werden.

Ein Experiment aus dem Jahr 2019 , durchgeführt von Forschern aus der Schweiz und den USA, belegt, dass Albträume dem Gehirn helfen, mit beängstigenden Erlebnissen im realen Leben umzugehen. Forscher Lampros Perogamvros erklärte: „Träume können als eine Art Training für unsere zukünftigen Reaktionen betrachtet werden und uns möglicherweise darauf vorbereiten, Gefahren im realen Leben zu begegnen.“

Erweiterte Pupillen

Da die Augen als Spiegel der Seele gelten, sind sie einer der besten Indikatoren dafür, dass der Körper in Gefahr ist. Ähnlich wie sich die Pupillen im Dunkeln erweitern, um mehr Licht einzulassen und uns besser sehen zu lassen, geschieht dasselbe, wenn wir eine Bedrohung wahrnehmen.

Eine 2016 im „Journal of Trauma Stress“ veröffentlichte Studie zeigte , dass Personen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) bei der Konfrontation mit bedrohlichen Reizen eine stärkere Pupillenerweiterung aufwiesen. Auch das „International Journal of Psychophysiology“ stellte fest, dass sich die Pupillen tendenziell erweitern, wenn wir komplexe Aufgaben bewältigen – ein Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Pupillenerweiterung und psychischer Belastung.

Schütteln

Das Zittern ist mehr als nur ein Zeichen von Nervosität, aber offenbar auch kein Zeichen von Schwäche oder Angst. Das Fixel-Institut für Neurologische Erkrankungen bezeichnet es als „inneres Alarmsystem“, das die Reaktion des Körpers auf eine Bedrohung darstellt.

Die Ausschüttung von Adrenalin, der erhöhte Herzschlag, die Anspannung der Muskeln und die Umverteilung des Blutes von der Haut in größere Muskelgruppen erzeugen einen Energieschub, der zum Zittern führen kann, da der Körper auf eine schnelle Reaktion vorbereitet ist.

Schmerzblockierung

Schmerz ist die Art und Weise, wie Ihr Körper Ihnen signalisiert, etwas nicht zu tun. Und wer den Film „Novocaine“ mit Jack Quaid gesehen hat , weiß, dass angeborene Schmerzunempfindlichkeit (CIP) nichts Gutes ist. In einer lebensbedrohlichen Situation kann der Schmerz jedoch vorübergehend ausgeblendet werden – dank der Kampf-oder-Flucht-Reaktion.

Dan Baumgardt von der School of Psychology and Neuroscience erklärte gegenüber The Conversation, dass das Gehirn dank des periaquäduktalen Grau (PAG) in der Mitte des Gehirns, das Neuronen enthält, die eingehende Schmerzsignale verändern können, Schmerzen auf wundersame Weise unterdrücken kann.

Baumgardt schrieb: „Haben Sie schon einmal etwas in der Küche angefasst und plötzlich festgestellt, dass es extrem heiß ist? Manchmal fällt der Topf oder die Auflaufform zu Boden, aber manchmal können wir uns gerade noch so festhalten, dass wir ihn/sie auf den Herd stellen können.“

„Diese Wirkung könnte dadurch bedingt sein, dass die PAG das Gefühl, etwas zu Heißes zum Anfassen zu halten, kurzzeitig unterdrückt, gerade so lange, bis man es nicht fallen lässt.“

Der Geruch der Angst

Vielleicht haben Sie schon einmal gehört, dass Tiere Angst „riechen“ können. Und obwohl wir Menschen das nicht bewusst wahrnehmen können, sollen sie Angst angeblich im Schweiß anderer erkennen können. Eine Studie aus dem Jahr 2008, veröffentlicht in Nature Proceedings, behauptete , dass man unerfahrene Fallschirmspringer allein an den absorbierenden Pads erkennen könne, die sie bei ihrem ersten Tandemsprung trugen.

Da die Amygdala in diesem Bereich des Gehirns aktiver ist, wurde angenommen, dass Menschen Angst unbewusst allein am Schweißgeruch anderer erkennen können.