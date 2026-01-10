Ein Navy SEAL, der als CIA-Killer rekrutiert wurde, bewachte fliegende Untertassen in der Area 51 (S-4)

Am 13. Juli 2009 veröffentlichte die New York Times einen Artikel über die CIA, die auf Anordnung des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney ohne Zustimmung des Kongresses ein US-Militärkommando gegen ausländische Terroristen einsetzte. Der Artikel bestätigte die Aussagen von Seymour Hersh aus dem März 2009, wonach ein solches Kommando unter direkter Kontrolle Cheneys aufgestellt worden war.

Das geheime CIA-Projekt wurde am 23. Juni von CIA-Direktor Leon Panetta gestoppt, nachdem er davon erfahren hatte. Details des Projekts wurden am Folgetag an den US-Kongress weitergeleitet und lösten dort Empörung aus. Anschließend veröffentlichten sieben Mitglieder des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses eine Erklärung, in der sie die Irreführung des Kongresses durch die CIA kritisierten.

Das geheime CIA-Programm soll 2001, kurz nach den Anschlägen vom 11. September, begonnen haben. Die Enthüllungen über CIA-Todesschwadronen, die US-amerikanische Spezialeinheiten einsetzten, fallen zeitlich mit der Veröffentlichung eines Video-Aussagevideos eines ehemaligen US Navy SEALs zusammen, der angab, für 18 Attentatsaufträge der CIA rekrutiert worden zu sein.

Sollte die Aussage des Navy SEALs zutreffen, belegt sie, dass verdeckte Attentate bereits vor den Anschlägen vom 11. September stattfanden und sich ebenfalls gegen US-Bürger richteten. Merkwürdigerweise standen diese Attentate im Zusammenhang mit geheimen Projekten, an denen Dick Cheney angeblich beteiligt war, als er von 1989 bis 1993 Verteidigungsminister unter George H. W. Bush war.

Connor O’Ryan war ein Pseudonym von Derek Hennessy, der in einer 1991 aufgezeichneten Videoaussage behauptet, in den 1980er Jahren verdeckte Missionen für die CIA durchgeführt und Feinde der Vereinigten Staaten ermordet zu haben. Nachdem er Anfang der 1980er Jahre der US Navy beigetreten war, gab O’Ryan/Hennessy an, den Elitesoldaten der Navy SEALs beigetreten und schließlich mit der Durchführung seiner verdeckten Attentatsmissionen beauftragt worden zu sein.

Er sagte, dass zu den Zielen der Attentate sogar US-Bürger gehörten. Er beschrieb seinen 18. und letzten Einsatz als Sergeant der US Army Green Berets, die an der US-Botschaft in Budapest, Ungarn, stationiert waren.

Die außergewöhnlichen Behauptungen von O’Ryan/Hennessy wurden zehn Jahre lang von dem pensionierten Oberstleutnant der US-Luftwaffe, Wendelle Stevens, untersucht. Im Zuge seiner Ermittlungen konnte Stevens Hennessys Militärausweis bestätigen und nachweisen, dass dieser für die CIA im Rahmen verdeckter Missionen tätig war. Da er befürchtete, O’Ryan/Hennessy könnte Teil einer Geheimdienstoperation zu seiner Diskreditierung gewesen sein, veröffentlichte Stevens die ersten Ergebnisse seiner Untersuchung erst 2001.

Videoaufnahmen von O’Ryan/Hennessy sind Teil einer Reihe von Interviews mit Stevens, die 2009 im Internet veröffentlicht wurden . In den Interviews sprach Stevens über Dokumente, die sich in seinem Besitz befanden und die Hennessys verdeckte CIA-Missionen belegten.

Ein Dokument war auf CIA-Briefpapier verfasst (siehe Abbildung oben) und enthielt Anweisungen für O/Ryan/Hennessy für seine letzte Mission. Steven las den Inhalt des Dokuments wie folgt vor:

Sie melden sich bitte bei der amerikanischen Botschaft in Budapest, Ungarn. Dort werden Sie von SA Greywolf empfangen. Ihre Einheit wird anschließend den ehemaligen SA David T. Johnson eliminieren.

Laut Stevens handelte es sich bei dem Dokument um O’Ryans/Hennessys letzten Mordauftrag, einen Monat bevor er seinen letzten Einsatz in einer geheimen Einrichtung in Nevada beendete.

Ein weiteres Dokument ist O’Ryans/Hennessys Lohnsteuerbescheinigung (W-2), aus der hervorgeht, dass er 74.000 US-Dollar für die CIA verdiente. Obwohl er nur Sergeant war, verdiente er damals so viel wie ein Oberst. Stevens konnte durch eine anonyme FBI-Quelle bestätigen, dass die Seriennummer und das Codewort auf der Lohnsteuerbescheinigung aktiv waren.

Im Video bezeichnet Stevens die Gehaltsabrechnung fälschlicherweise als W-4, aber eine Kopie des W-2 ist deutlich zu sehen [siehe unten].

Zusammen mit der Videoaussage von O’Ryan/Hennessy wären die Dokumente, sofern sie echt sind, ein eindeutiger Beweis dafür, dass ein CIA-Killerkommando, das US-Militärpersonal einsetzte, bereits vor 2001 existierte und sogar US-Bürger ins Visier nahm.

Bislang wurden beide Dokumente nicht veröffentlicht. Lediglich Videomaterial ist verfügbar. Eine unabhängige Dokumentenprüfung steht noch aus.

Die Bestätigung des W-2-Formulars durch einen anonymen FBI-Kontaktmann von Stevens ist ein starkes Indiz für die Glaubwürdigkeit der Geschichte von O’Brian/Hennessy.

Es gibt jedoch guten Grund, die Echtheit des CIA-Auftragsbefehls anzuzweifeln. Es ist schwer zu glauben, dass die CIA so explizit auf schriftlichen CIA-Befehlen die Tötung eines aktiven Unteroffiziers der US-Streitkräfte anordnen würde.

Man könnte durchaus argumentieren, dass solche Befehle, wenn sie schriftlich festgehalten würden, ohne das CIA-Logo deutlich kryptischer formuliert wären. Dies entspräche einer Attentatsdirektive , die der ehemalige CIA-Direktor Allen Dulles angeblich 1961 entworfen und die später von einer für verdeckte Operationen zuständigen Gruppe namens Majestic-12 autorisiert wurde.

Die angebliche Attentatsagenda von Dulles verwendete die kryptische Formulierung „es sollte nass sein“ als Codewort für Attentate, die dem Schutz der Operationen von Majestic-12 dienen sollten.

Sollte es tatsächlich ein CIA-Attentatsprogramm gegeben haben, das vor 2001 existierte, könnte es auf Dulles’ Entwurf einer Attentatdirektive von 1961 zurückgehen. Diese Direktive soll 1961 dem Chef der CIA-Spionageabwehr, James Jesus Angleton, zugegangen sein und später mit dem Attentat auf Präsident Kennedy in Verbindung gebracht worden sein.

Sollte O’Ryan/Hennessy, wie er behauptet, 1991 in Budapest einen aktiven Green Beret getötet haben, so könnte die Befugnis für ein solches Attentat auf Dulles‘ Entwurf der Attentatsrichtlinie von 1961 zurückgehen.

Sollte der CIA-Auftragsbrief für O’Ryan/Hennessy eine Fälschung sein, wirft das eine ebenso rätselhafte Frage auf: Warum sollte Wendelle Stevens, ein langjähriger UFO-Forscher, Ziel einer aufwendigen Geheimdienstoperation sein, um ihn mit einer erfundenen Geschichte über CIA-Killer, die 1991 Elitesoldaten der Spezialeinheiten einsetzten, zu diskreditieren? O’Ryan/Hennessy hielt sich während seiner angeblichen Flucht längere Zeit mit Stevens und dessen Verbündeten versteckt.

Während dieser Zeit ereignete sich eine Reihe von Vorfällen, die diejenigen, die O’Ryan/Hennessy Unterschlupf gewährten, davon überzeugten, dass er tatsächlich überwacht wurde und drohte, freiwillig zu seinem Programm zurückzukehren. Schließlich verschwand O’Ryan/Hennessy und blieb etwa ein Jahrzehnt lang unauffindbar, bis er mit einer neuen Identität und ohne Erinnerung an seine verdeckten Aktivitäten für die CIA wieder auftauchte.

Sollte O’Ryan/Hennessys Aussage auch nur teilweise zutreffen, wie Stevens’ Bestätigung seines Lohnsteuerbescheids nahelegt, würde dies die Existenz eines von der CIA vor 2001 eingesetzten Mordkommandos bestätigen. Seine Aussage enthüllt, dass sogar US-Bürger im Rahmen streng geheimer, von der CIA geleiteter Operationen ermordet wurden. Offenbar geriet O’Ryan/Hennessy selbst ins Visier, nachdem er seine Informationen mit Stevens geteilt hatte, was möglicherweise mit seinem Verschwinden zusammenhängt.

In den letzten neun Monaten seines Militärdienstes, während seiner letzten Attentatsmissionen, war Hennessy in einer geheimen Einrichtung in Nevada namens S-4 stationiert, um dort Wachdienst für ein streng geheimes Projekt zu leisten. Dort wurde er Zeuge, wie Dick Cheney eines Tages zu einer Inspektion für ein Projekt eintraf, dessen Geheimhaltung gewahrt blieb und das mit seinen früheren Attentatsmissionen in Zusammenhang stand.

Fortsetzung folgt…

