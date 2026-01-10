Ein unglaubliches Video enthüllt alles, was sich im Gehirn von der Geburt bis zum Tod verändert (Video)

Ein YouTube-Video zeigt den unglaublichen Prozess, den Ihr Gehirn im Laufe Ihres Lebens durchläuft; es ist erstaunlich, wie sehr es sich vom Moment Ihrer Geburt bis selbst nach Ihrem Tod verändert.

Ihr Gehirn ist wohl der komplexeste Teil Ihres Körpers, da es das Rechenzentrum oder die Zentrale für so ziemlich alles ist, was Sie tun.

Es ist zwar ganz natürlich, dass sich das Gehirn im Laufe der Zeit weiterentwickelt, sich mit zunehmendem Alter verändert und durch Umwelteinflüsse wie die Nutzung von Smartphones und KI beeinflusst wird , aber es bleibt faszinierend, wenn man sich tatsächlich mit der Wissenschaft dahinter auseinandersetzt .

Ein umfassendes YouTube- Video von The Economist zeigt eine vollständige Zeitleiste der Gehirnentwicklung, beginnend im Mutterleib noch vor der Geburt und bis hin zum Tod und darüber hinaus.

Die Gehirnentwicklung beginnt bereits zwei Wochen nach der Befruchtung, und nach vier Wochen bildet sich das Neuralrohr, aus dem sich schließlich das Nervensystem entwickelt.

Von diesem Zeitpunkt an produziert Ihr Gehirn ständig neue Nervenzellen, sogenannte Neuronen, und die rund 100.000.000.000 davon, die Sie bei der Geburt haben, tragen zu einem gesunden Wachstum in den ersten Lebensjahren bei.

Tatsächlich besitzt man bei der Geburt mehr Neuronen als zu jedem anderen Zeitpunkt im Leben, da diese im Laufe des Lebens kontinuierlich abgebaut werden. Anstelle der abgebauten Neuronen bilden sich Synapsen, die als Verbindungsstellen zwischen den Neuronen dienen.

Mit mehr Synapsen und Myelin – einer isolierenden Fettsubstanz – ist Ihr Gehirn in der Lage, Informationen schneller durch das Gehirn zu übertragen und komplexere Prozesse auszuführen, die für Ihre Entwicklung notwendig sind.

Wissenschaftler vermuten, dass die hohe Geschwindigkeit, mit der das Gehirn in den frühen Lebensjahren diese Synapsen bildet, dazu beiträgt, wie schnell man neue Fähigkeiten und Sprachen erlernen kann, und dass frühkindliche Erfahrungen auch deshalb eine so wichtige Rolle für die persönliche Entwicklung spielen.

Während der Pubertät entwickeln sich Teile des Gehirns weiterhin unterschiedlich schnell. Bereiche wie das ventrale Striatum – das mit dem Belohnungsgefühl in Verbindung gebracht wird – entwickeln sich schneller als der präfrontale Cortex, der mit Selbstkontrolle und Rationalität assoziiert wird.

Unterschiede in der Entwicklung der emotionalen und rationalen Aspekte des Gehirns eines Teenagers tragen ebenfalls zu der erhöhten Wahrscheinlichkeit von Risikoverhalten und Stimmungsschwankungen bei – beides typische Merkmale von Teenagern.

Es gilt als weitgehend anerkannt, dass das Gehirn seine volle Entwicklung mit Anfang 30 erreicht und das größte Volumen an Myelin – auch bekannt als „weiße Substanz“ – mit etwa 40 Jahren vorliegt.

Einer der verblüffendsten Aspekte des mittleren Alters ist die Veränderung der Amygdala, jenes Hirnareals, das Emotionen verarbeitet. Während jüngere Menschen stark auf positive wie negative Nachrichten reagieren, reagiert die Amygdala älterer Menschen typischerweise nur noch stark auf positive Informationen, vermutlich aufgrund ihrer Lebenserfahrung.

Mit zunehmendem Alter dünnt sich die Großhirnrinde, die das Gehirn wie eine Schutzschicht umgibt, aus. Dies beeinträchtigt Gedächtnis, Emotionen und Orientierungssinn. Durch die Abnahme der weißen Substanz werden weniger chemische Botenstoffe übertragen, darunter auch wichtige Botenstoffe wie Dopamin und Serotonin.

Schließlich ist es schon seit einiger Zeit bekannt, dass das Gehirn auch nach dem Tod nicht aufhört zu arbeiten, da Simulationen gezeigt haben, wie es noch mehrere Minuten nach dem Tod aktiv bleibt .

Dass das Gehirn im Laufe eines Lebens solch dramatische Veränderungen durchmacht, ist durchaus verständlich, aber es ist trotzdem erschreckend, wie sehr dies mit dem zusammenhängt, was viele Menschen im Alter erleben.

