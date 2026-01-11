„Herzschlag der Erde“ berichtet:
🕑 seit 14 Uhr Tomsk-Zeit
Was hier gerade passiert, ist kein normales Rauschen.
Das ist ein Systembruch.
📉 Die atmosphärische Ladung stürzt brutal ab
🕳️ Tomsk liefert einen harten Blackout
🌍 Das Erdresonanzfeld ist instabil wie selten zuvor
Das ist der Moment, den viele spüren, bevor sie ihn verstehen.
Unruhe. Druck im Kopf. Emotionale Wellen. Schlaflosigkeit.
Dieses Gefühl von: „Irgendetwas stimmt gerade nicht.“
💥 Und nein – das ist kein Zufall.
Wenn das natürliche Taktfeld der Erde aussetzt, verlieren viele Menschen ihre innere Orientierung.
Das betrifft besonders sensible Seelen, Lichtarbeiter, Herzmenschen.
👉 In genau solchen Phasen trennt sich innere Stabilität von Chaos.
🌐 WAS JETZT ENTSCHEIDEND IST:
Nicht Panik.
Nicht Wegschauen.
Sondern Verankerung.
Dein Seelenplan ist genau dafür da.
Er zeigt dir: ✨ warum du diese Phasen so intensiv wahrnimmst
✨ welche Aufgabe du im Feld hast
✨ wie du dich stabil hältst, wenn das Kollektiv wankt
💎 Nicht jeder braucht das.
Aber wenn dich diese Daten nicht kalt lassen, dann bist du nicht zufällig hier.
🔥 JETZT FRAGE AN DICH:
Spürst du die Veränderung gerade körperlich oder emotional?
