„Herzschlag der Erde“ berichtet:
Liebe Herzschlag-der-Erde-Seelen 💛🌍
was wir jetzt beobachten, ist kein normales Sonnenereignis.
Auf der Rückseite der Sonne hat sich ein massiver Energieausbruch entladen 💥 – ein Ereignis, das selbst ohne direkte Erd-
Ausrichtung bereits als starker M-Klassen-Flare messbar war.
👉 Und das Entscheidende:
Diese Sonnenregion rotiert gerade auf uns zu.
In wenigen Tagen steht sie direkt erdgerichtet.
🌪️ Das bedeutet:
Sobald diese Zone die Erde „anschaut“, kann sich die Lage sprunghaft intensivieren – mit starken geomagnetischen Reaktionen, massiver Aufladung des Erdgitters und spürbaren Effekten auf Körper, Nervensystem & Bewusstsein.
🌑✨ Besonders brisant:
🧲 Neumond
🪐 enge planetare Konvergenzen
☀️ ein hochaktiver Sonnenfleck
🌍 eine bereits geschwächte Magnetosphäre
👉 Alles fällt in das Zeitfenster 17.–21. Januar.
Das ist kein Zufall.
Das ist ein Resonanzfenster.
Viele von euch spüren es längst:
😴 Schlafstörungen
⚡ innere Unruhe
💓 Herzklopfen
🌊 emotionale Wellen
🔄 alte Themen kommen hoch
Das sind keine Schwächen – das sind Anpassungsprozesse.
🌱 Die Erde lädt sich neu auf.
🌱 Und DU bist Teil dieses Feldes.
Jetzt ist Ausrichtung entscheidend.
Nicht Angst. Nicht Drama.
Sondern innere Klarheit 🧘♂️💚
Schreibe einen Kommentar