„Das versunkene Atlantis liegt im Schwarzen Meer. Mein Kollege Hristo Mihaylov und ich behaupten, dass Atlantis der Name der Zivilisation ist, die den schweren Schlag der Sintflut erlitt, und dass sie sich genau hier befand – im heiligen Land Bulgariens!“

Dies berichtete der Forscher Dozent Hristo Smolenov der ZeitungBulgaria Today (България днес). Die Legende von Atlantis fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden; mehr als sechstausend Bände wurden darüber geschrieben.

Existierte diese geheimnisvolle Zivilisation wirklich? Wenn ja, fragen sich viele, wann und wo? Zu ihnen gehört auch Privatdozent Smolenov, der beginnt, Nachforschungen anzustellen, um Antworten zu finden.

„Nur hier finden sich materielle Spuren einer hochentwickelten Zivilisation aus so ferner Vergangenheit. Wir, Bulgaren, sind die Träger des ältesten Wissens, das sich hier vor 7000 Jahren zu formen begann und einst Eigentum der ersten Weltzivilisation war! Der Beweis dafür liegt in der Nekropole von Varna“, fügt der Experte hinzu.

Ihm zufolge sind wir, Bulgaren, Nachfahren der Atlanter, die das heutige Gebiet Bulgariens bewohnten. Aus unseren Gebieten nahm die erste [Europa (Zivilisation) europäische Zivilisation] ihren Anfang. Die Menschen, die in diesem Teil Europas lebten, besaßen einen außergewöhnlichen Intellekt.

Ihr Verschwinden steht im Zusammenhang mit der in der Bibel beschriebenen Sintflut, die Jahrtausende später stattfand. Laut Experten überlebte ein Teil dieses hochbegabten Volkes und schuf die Voraussetzungen für die Entstehung der sumerischen Kultur im heutigen Mesopotamien. „Es stellte sich heraus, dass das sumerische Wort ‚magur‘ Schiffshaus bedeutet. Wissen Sie, in unserem Land gibt es die Magura-Höhle und ein Dorf an der Grenze zu Rumänien, das so heißt. Man sollte meinen, das sei eine sehr seltsame Kombination.“

„Ja, aber die Beschreibung dieser Hausboote ist mehr als sensationell. Das sind die Prototypen jenes Schiffes, von dem alle in der Bibel sprechen – unter dem Namen Arche Noah. Oben abgedeckt, überall geteert“, fügt Smolenov hinzu.

In diesen Hausschiffen versteckten sich die Atlanter und überlebten so die Sintflut.

(Doli TACHEVA / Korrespondentin der Zeitschrift „Bulgaria Today“ (България днес), 06. November 2019)

Dieses Buch stellt ein neues Konzept vor: die Aurolithikum-Kultur. Grundlage der Untersuchung sind die Funde aus der Nekropole von Varna aus der Mitte des 5. Jahrtausends v. Chr. Die Nekropole von Varna birgt die ältesten Goldobjekte der Welt.

Die Autoren verfolgen die Idee, ein System logischer und mathematischer Analysemethoden sowie visueller Heuristiken auf die Funde aus der Nekropole von Warna anzuwenden und uns so in die Welt des bisher unentdeckten Wissens der „Aurolithischen Zivilisation“ auf dem Gebiet der Mathematik und Astronomie einzuführen.

Hristo Smolenow (Христо Смоленов) (geboren am 30. August 1954 (71 Jahre), in Plovdiv, Volksrepublik Bulgarien) ist eine bulgarische Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, Wissenschaftler und Experte für Terrorismusbekämpfung.

Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus engagierte er sich aktiv in der Politik.

Später wurde er als Agent des Staatssicherheitsdienstes enttarnt.

Biografie

Wissenschaftliche und Lehrtätigkeiten

Er schloss sein Studium an der Lomonossow-Universität Moskau ab, wo er 1983 seine Dissertation verteidigte.[3] 1991 war er Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stiftung in Deutschland.[4]

Von 1992 bis 2018 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und außerordentlicher Professor am Institut für Metallurgie, Ausrüstung und Technologie der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften.

Er war Gastprofessor an der Universität Montreal und an der Katholischen Universität von Amerika in Washington.

Als Spezialist für Logik und wissenschaftliche Methodik befasst er sich mit Lösungen in nicht-standardmäßigen Situationen. In der frühen Phase seiner Forschungskarriere standen vor allem Probleme der Logik im Mittelpunkt seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen.[5]

Er ist Autor zahlreicher Dokumentarfilme, Bücher und Publikationen, die beweisen sollen, dass die älteste Zivilisation vor mehr als siebentausend Jahren in unseren Ländern entstand.

Im Jahr 2017 wurde er zum Ehrenprofessor der Nikola-Yonkow-Vaptsarow-Marineakademie gewählt.[6]

Dokumentarfilme

Die Geheimnisse von Atlantis im Schwarzen Meer – Das verborgene Wissen der Zivilisation von Warna – Die geheimnisvolle aurolithische Zivilisation von Varna. Eine Erkundung der alten Kultur, die älter ist als die Pyramiden in Ägypten.

Die Wurzeln der Welt – Die Entschlüsselung der Codes des ältesten Goldes der Welt, das in der Nekropole von Varna aufbewahrt wird und auf 4600 v. Chr. datiert ist.

Das Heilige Land Madara – Pliska – Erkundung des riesigen Hügels nahe des Dorfes Voyvoda, der Basilika in Pliska sowie des gesamten Madara-Pliska-Komplexes

Bulgaria ON AIR, Operation Geschichte – Die Geheimnisse der alten Zivilisation von Warna. Was ist die geheimnisvolle Arche Noah? [7]

Bulgaria ON AIR, Operation Geschichte – Zum Gedenken an den rebellischen Wissenschaftler Petko Dimitrov. Das Geheimnis der bulgarischen Sphinx. [8]

Bulgaria ON AIR, Operation Geschichte: IHRE GESCHICHTE – Das Geheimnis des Warna-Goldes. Bulgarien – Wiege der Weltzivilisation? [9]

Bücher

SMOLENOV, Hr., MIKHAYLOV, H. Das verborgene Wissen von Atlantis im Schwarzen Meer. Sofia: Magoart, 2010.

SMOLENOV, Hr., MIKHAYLOV, Hr., BOZHILOV, V. Archäo-Logik: Ein heuristischer Ansatz zu heiligen Symbolen und Wissen. Sofia: Magoart, 2009.

SMOLENOV, Hr. Zagora – Varna – die verborgene Superkultur. 2012.

SMOLENOV, Hr. Codes im Weltraum. 2016.

Varna-Kultur

Die Varna-Kultur, auch chalkolithische Kultur in der Nähe der Varna-Bucht genannt, wird auf das Ende der Kupfersteinzeit (4400–4100 v. Chr.) datiert. Ihr Name wurde von den beiden Archäologen, dem rumänischen Yevzhen Komsha und der bulgarischen Henrieta Todorova, in den wissenschaftlichen Diskurs eingeführt.

Ihre Denkmäler befinden sich auf dem Gebiet des heutigen Nordbulgariens. Sie ist relativ unabhängig von der Kodzhadermen-Gumelnitsa-Karanovo VI-Kultur (4500 – 4000 v. Chr.).

Die Funde aus der chalkolithischen Nekropole von Warna[1] galten vor den Ausgrabungen in der Vogelstadt bei Pasardschik als die ältesten technologisch verarbeiteten Goldfunde in Europa und weltweit. Das verarbeitete Gold, das bei Pasardschik gefunden wurde, ist 200–300 Jahre älter als die Objekte aus der chalkolithischen Nekropole von Warna.[2]

Diese Kultur zeichnet sich im Allgemeinen durch feine Keramik mit einer glänzend polierten Oberfläche aus, die wahrscheinlich auf einer Töpferscheibe hergestellt wurde. Die Keramik findet sich hauptsächlich in den reichhaltigen Nekropolen.

Am repräsentativsten ist die chalkolithische Nekropole von Varna, die eine große Anzahl von Objekten aus Gold, Kupfer, Steinprodukten (darunter Obsidian)[3] und Spondylus-Muschelfragmenten in mehreren Gräbern enthält.[4] Der Komplex in Durankulakist bedeutend – eine neoälteste Siedlung und Nekropole mit 1204 Gräbern, in denen Schmuck aus Gold und Kupfer gefunden wurde.

Dort wurden speziell bearbeitete Kuramic-Komplexe und Objekte aus Feuerstein, Stein und Spondylus gefunden. Auf der „Großen Insel“ im archäologischen Komplex „Durankulak“, wurden einige der ältesten Steinstrukturen Kontinentaleuropas entdeckt.

Im fünften Jahrtausend v. Chr. schufen die Bewohner der nordwestlichen Schwarzmeerküste eine hochentwickelte Zivilisation mit für ihre Zeit beneidenswerten technologischen Errungenschaften und mathematischen Kenntnissen. Die Zahl π und der Goldene Schnitt waren den Menschen dieser Epoche in der Region bekannt[5].

Quelle

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“