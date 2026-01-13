Die Menschen sind fassungslos, als ein dystopischer, leuchtend pinkfarbener Himmel über einer Großstadt Einzug hält

Das Marketing von „The Wicked: For Good“ ist zu weit gegangen.

Rund um die Welt lassen sich einige wirklich seltsame und wundervolle Naturphänomene beobachten, und während Sie sicher alle schon einmal von den Nordlichtern gehört haben, sind andere Phänomene wie die „Blutfälle“ der Antarktis, vulkanische Blitze (bekannt als „schmutzige Gewitter“) und biolumineszente Wellen leuchtender Meereslebewesen genauso schön, werden aber viel seltener erwähnt.

Wir würden es sehr begrüßen, wenn massive Erdbeben aufhören würden, die Auslösung eines tödlichen vulkanischen Feuerrings zu drohen , und da extreme Wetterereignisse jedes Jahr häufiger auftreten , wird uns geraten, uns anzuschnallen und mit dem Unerwarteten zu rechnen.

Nachdem letztes Jahr über UFO-ähnliche, lochförmige Wolkenformationen berichtet wurde , gibt es nun weitere Theorien über die Ankunft außerirdischen Lebens auf der Erde. Diesmal hat eine unerwartete Nebenwirkung des Wirbelsturms Goretti den Himmel über einer Großstadt in Großbritannien in ein leuchtendes Rosa getaucht.

Leider haben wir hier kein neues Phänomen entdeckt, obwohl der Schneesturm Goretti sicherlich zu dem leuchtend rosa Himmel über Birmingham beigetragen hat. Aus Angst vor einem biblischen Weltuntergang kursierten in den sozialen Medien unzählige Fragen, warum der Himmel über Birmingham rosa geworden war. Noch seltsamer: Nirgendwo sonst in Großbritannien wurde dieses Phänomen beobachtet, was die Vermutung nahelegt, dass die Stadt mit ihren 1,2 Millionen Einwohnern das Zentrum einer Alien-Invasion sein könnte .

Das Rätsel ist gelöst: Die ungewöhnliche Lichtshow war auf LED-Pflanzenlampen zurückzuführen, die auf dem Spielfeld des Fußballstadions von Birmingham City installiert wurden. Im Winter ist es nicht ungewöhnlich, dass Fußballvereine spezielle LED- oder Natriumdampf-Hochdrucklampen (HPS) einsetzen, um das für die Photosynthese notwendige Licht bereitzustellen.

Diejenigen in Großbritannien können bestätigen, dass es zu dieser Jahreszeit nicht gerade viel Sonne gibt.

Der Sprecher des britischen Wetterdienstes Met Office, Grahame Madge, erklärte: „Die blauen Wellenlängen des Lichts werden von Schnee oder Wassertropfen leichter gestreut, sodass die längeren Wellenlängen – wie Rot und Orange – durchdringen können.“

Der Himmel über London, in Farbe getaucht. Tiefes Violett. Gleichförmig und unbeweglich.

„Dies kann dazu führen, dass Farben eher rosa oder orange werden.“

Auch wenn Sie noch nie davon gehört haben, war es bereits der zweite Vorfall innerhalb weniger Wochen. Der Hednesford Town Football Club aus Staffordshire teilte ebenfalls in den sozialen Medien ähnliche Bilder, die durch die eigenen LED-Flutlichter verursacht wurden. Hednesford Town erklärte, die Lichter würden „dem Rasen beim Wachsen und Regenerieren helfen und uns bereit halten, drei Punkte zu holen, nicht die Aurora Borealis.“

BBC-Wettermoderator Simon King fügte hinzu: „Bei niedrigen Wolken und sogar bei Schneefall kann der Himmel etwas reflektierender wirken und das Leuchten von Straßenbeleuchtung, Gebäuden und sogar violetten Lichtern von Fußballstadien sichtbar machen.“

Auch wenn wir uns vielleicht daran gewöhnt haben, dass die Straßenlaternen dem Himmel während eines Schneesturms einen weißlichen Schimmer verleihen, müssen wir zugeben, dass der rosa Schimmer in einem so tristen Monat wie dem Januar etwas festlicher wirkt.

Wenn wir mehr Fußballstadien dazu bewegen könnten, bei schlechtem Wetter verschiedene Farben der LED-Beleuchtung auszuprobieren, könnten wir den Himmel sogar in einem ganzen Regenbogen erstrahlen lassen. Wow, Wetterkönigin, einfach genial!