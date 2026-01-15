MH370: „Ungewöhnliches Verhalten“ am Suchgebiet beobachtet – Hoffnung auf Durchbruch bei der Suche nach dem vermissten Flugzeug der Malaysia Airlines wächst.

Titelbild: Das Schiff hatte in einem „üblichen“ Schritt einen ganz bestimmten Bereich innerhalb der größeren Suchzone erkundet.

Beobachter glauben, möglicherweise „etwas Interessantes entdeckt“ zu haben, das zur Aufklärung des Rätsels um den verschollenen Flug beitragen könnte.

Hobbydetektive, die die erneute Suche nach dem Flug MH370 der Malaysia Airlines beobachten, glauben, „ungewöhnliche“ Aktivitäten von Suchschiffen im Indischen Ozean festgestellt zu haben.

Die jüngsten Bemühungen, das Flugzeug zu finden, das vor fast 12 Jahren auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord verschwand, begannen am 30. Dezember.

Das Unternehmen Ocean Infinity, spezialisiert auf Meeresrobotik, führt die Operation gemeinsam mit der malaysischen Regierung durch.

Es wird erwartet, dass die Suchteams etwa 55 Tage lang ein Gebiet von rund 5.800 Quadratmeilen Ozean vor der australischen Küste absuchen und dabei Spezialausrüstung wie Unterwasserdrohnen und Tauchfahrzeuge einsetzen werden.

Weder Ocean Infinity noch die malaysischen Behörden haben offizielle Informationen zum Projektfortschritt veröffentlicht.

Doch ein französischsprachiger YouTube-Kanal namens Gilchecksix veröffentlichte am 5. Januar ein Video, in dem er die – wie der Ersteller es beschrieb – merkwürdigen Suchmuster eines der Schiffe hervorhob.

Der Beobachter stellte fest, dass innerhalb der letzten 24 Stunden ein Schiff eine ganz bestimmte Zone innerhalb des größeren Suchgebiets untersucht hatte – ein Verhalten, das für typische Bergungsoperationen als „ziemlich ungewöhnlich“ bezeichnet wird.

Am faszinierendsten ist jedoch, dass das Schiff nach einer offensichtlichen viertägigen Pause im Anschluss an die ersten Scans mit einem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug ausgestattet zum selben Ort zurückgekehrt zu sein schien.

Der YouTuber spekulierte, dass diese Lücke zwischen der ersten Durchsuchung und dem Einsatz des ROV darauf hindeuten könnte, dass die Ermittler etwas entdeckt hatten, das eine genauere Untersuchung rechtfertigte.

Ein Follower fügte hinzu: „Die Geschwindigkeit von 2,9 Knoten ist zwar etwas hoch, scheint aber durchaus mit dem Einsatz eines ROV vereinbar zu sein.“

„Hoffen wir, dass es so ist und die AUVs etwas potenziell Interessantes entdeckt haben.“

Laut Air Live wird ROV-Ausrüstung typischerweise dann eingesetzt, wenn Suchteams hochauflösende Bilder von potenziellen Sehenswürdigkeiten aufnehmen möchten, die zuvor von autonomen Unterwasserfahrzeugen bei ersten Suchaktionen identifiziert wurden.

Der YouTuber betonte, dass seine Analyse rein spekulativ sei und er weder von Ocean Infinity noch von malaysischen Behörden eine Bestätigung erhalten habe.

Karte der Gebiete, in denen MH370 verschwunden sein könnte

Er merkte jedoch an, dass das untersuchte Gebiet mit einem Ort übereinstimmt, der zuvor von Ermittler Jean-Luc Marchand als mögliche Absturzstelle der Boeing 777 identifiziert worden war.

Die Beobachtung hat bei denjenigen, die das fast zwölf Jahre alte Rätsel verfolgen, großes Interesse geweckt, obwohl offizielle Stellen zu den Entwicklungen bisher geschwiegen haben.

Unabhängig davon hat der Chefingenieur von Egypt Air, Ismail Hamad, seine eigene Einschätzung darüber abgegeben, wo sich das Flugzeug befinden könnte.

Gegenüber der Zeitung „The Express“ erklärte er, er glaube, MH370 befinde sich in einem „Korridor direkt vor der Küste und in der Nähe der westaustralischen Küste“.

„Das ist keine Spekulation, sondern eine technische Notwendigkeit, wenn wir die Grundlagen der Luftfahrt befolgen“, erklärte Herr Hamad.

Der Ingenieur schlug vor, die Trümmerteile zu finden, indem man die „Abweichung zwischen dem magnetischen Nordpol des Flugzeugkompasses und dem geografischen Nordpol der Erde“ verfolgt.

Alle 227 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder an Bord des Fluges werden seit dem Verschwinden für tot gehalten.