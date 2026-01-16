US-Vizepräsident wurde in S-4 (Area 51) gebracht, um fliegende Untertassen und EBE-Körper zu besichtigen

Etwa im April 1991 wurde der damalige US-Vizepräsident Dick Cheney in eine geheime unterirdische Anlage in einem abgelegenen Gebiet Nevadas, nahe der Nellis Air Force Base, gebracht, um dort erbeutete fliegende Untertassen und tote Außerirdische zu besichtigen. (hier lesen Sie den ersten Teil)

Diese brisanten Behauptungen stammten von einem ehemaligen Wachmann der Anlage, der im Oktober 1991 seine Aussage auf Video abgab. Der Wachmann verfügte über Dokumente und Fotos, die seine Aussage, in der geheimen Anlage namens S-4 gearbeitet zu haben, untermauerten.

Der Wachmann Derek Hennessy benutzte das Pseudonym Connor O’Ryan, als er in einer Reihe von Interviews mit Oberstleutnant a.D. Wendelle Stevens (USAF) und dessen Mitarbeiter Gem Cox aussagte. O’Ryan/Hennessy behauptet, acht bis neun Jahre als Navy SEAL gearbeitet und diverse verdeckte Operationen durchgeführt zu haben. Er gab an, dass 18 dieser Missionen von der CIA oder anderen Geheimdiensten genehmigte Attentate waren.

In den letzten neun Monaten seines Militärdienstes im Jahr 1991 arbeitete er in der abgelegenen S-4-Einrichtung mit ihren strengen Sicherheitsvorkehrungen. Offenbar halfen die Isolation und die hohen Sicherheitsvorkehrungen in S-4 den Attentätern, nach ihren Missionen ihre Spuren zu verwischen.

O’Ryan/Hennessy beschrieb seine Arbeit auf der zweiten Ebene der S-4-Anlage. In S-4 waren auf den Ebenen 1 und 2 etwa 75 Mitarbeiter beschäftigt. Er gab an, von zwei weiteren Ebenen der Anlage gewusst zu haben, durfte aber die Ebenen 3 und 4 nie betreten. Dort arbeiteten etwa 12 bis 15 Mitarbeiter.

Seine Hauptaufgabe bestand darin, die Aufzüge zu bewachen, die zum Öffnen drei Schlüssel, einen Fingerabdruck und einen Retina-Scan benötigten.

O’Ryan/Hennessy beschrieb die Hangaranlagen im zweiten Stock zur Lagerung der sieben aus verschiedenen Absturzstellen geborgenen fliegenden Untertassen. Insgesamt gab es zehn Hangarplätze.

Die Anlage wurde als „Museum“ bezeichnet, was darauf hindeutet, dass sie zur Aufbewahrung überholter, hochentwickelter außerirdischer Technologien diente.

Er enthüllte, wie eine oder mehrere der fliegenden Untertassen für einen Testflug zur Oberfläche gebracht werden sollten. Dies würde nur dann geschehen, wenn keine russischen oder anderen Spionagesatelliten über dem Gebiet kreisten. Alle Tests würden eingestellt, sobald Satelliten geortet würden.

Er beschrieb außerdem sieben Röhren mit Körpern außerirdischer biologischer Wesen (EBEs), die üblicherweise als Graue bezeichnet werden. Ein Biologe überprüfte regelmäßig die Flüssigkeiten, um die richtige Temperatur und Mischung für das Überleben der Körper zu gewährleisten.

Zusätzlich zu den Fotos, die er zwei Zeugen zeigte, fertigte O’Ryan/Hennessy in seinem aufgezeichneten Interview Zeichnungen an, die die Einrichtungen beschrieben.

O’Ryan/Hennessy beschrieb Cheneys Besuch als eine Zeit, in der die USA am Ende des Kalten Krieges Militärbasen schlossen. Cheney wurde von drei weiteren Beamten begleitet und von zwei Sicherheitsbeamten eskortiert. Laut O’Ryan/Hennessy besuchte Cheney lediglich die ersten beiden Ebenen der S-4-Anlage und sah sowohl die fliegenden Untertassen als auch die Leichen toter Außerirdischer.

Ich befand mich zum Zeitpunkt seines Besuchs auf Ebene zwei … und sah, wie er hineinging. Er betrat das hintere Gebäude, und wir wurden aufgefordert, den vorderen Bereich der Hangars zu bewachen. … Er sah auch die Leichen – die sieben kleinen grauen Gestalten.

Der Supercomputer- und Fotoanalyseexperte Jim Dilettoso erlaubte O’Ryan/Hennessy, einen Monat lang auf seinem Grundstück zu wohnen. Dilettoso gab an, O’Ryan/Hennessy habe ihm und Gem Cox Fotos gezeigt, die angeblich in S-4 aufgenommen worden waren. Er sah Bilder von mutmaßlichen außerirdischen Fahrzeugen und außerirdischen Körpern in Glasröhren.

Er sah auch ein Foto, das Dick Cheney auf einem Balkon – angeblich innerhalb der S-4-Anlage – zeigte, wie er den Bereich mit den fliegenden Untertassen und Leichen unten betrachtete, während O’Connor/Hennessy angeblich im Dienst war. Dilettoso erkannte außerdem den ehemaligen Direktor der National Security Agency, Admiral Bobby Ray Inman (a.D.), als einen der Beamten auf dem Foto mit Cheney.

Wie glaubwürdig ist die Aussage von O’Ryan/Hennessy? Das wichtigste Beweisdokument ist die von Stevens beschaffte Lohnsteuerbescheinigung (W-2) [siehe oben]. Die Kontrollnummer (45851), die Arbeitgeberidentifikationsnummer (95-6593572) und die staatliche Arbeitgeber-ID (2464423P) wurden von Stevens‘ FBI-Kontaktperson überprüft und bestätigt.

Laut dem FBI-Kontakt wurde O’Ryan/Hennessy nach seiner Rückkehr in verdeckte Programme der CIA und des Marinegeheimdienstes im Rahmen verschiedener geheimer Einsätze „deprogrammiert und umprogrammiert“. Die Lohnsteuerbescheinigung (W-2) und die entsprechenden Nummern können zur unabhängigen Bestätigung überprüft werden.

Darüber hinaus enthüllte O’Ryan/Hennessy in seiner Videoaussage gegenüber Wendelle Stevens und Gem Cox zahlreiche Details zu seinem Hintergrund und den Ereignissen, die ebenfalls auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüft werden können.

Schließlich verbrachte O’Ryan/Hennessy einen Monat bei dem Supercomputer- und Fotoanalyseexperten Jim Dilettoso, der zusammen mit Cox die von O’Ryan/Hennessy vorgelegten Fotos und Dienstpläne begutachtete.

Dilettoso schilderte auch einen bizarren Vorfall, der seine anfängliche Skepsis gegenüber O’Ryan/Hennessys unglaublicher Geschichte zerstreute.

Als er von einer Thanksgiving-Feier 1991 zurückkehrte, an der O’Ryan/Hennessy teilgenommen hatte, fand Dilettoso ein Paket am inneren Eingangstor seiner Ranch. In der Annahme, es sei für ihn bestimmt, nahm er es an sich.

Als die Tür später geöffnet wurde, fand man einen abgetrennten Finger sowie eine Drohnotiz an O’Ryan/Hennessy, in der er die Herausgabe von Fotos und anderen Beweismitteln zu S-4 forderte.

Angesichts weiterer merkwürdiger Vorfälle, die auf eine genaue Überwachung durch eine mysteriöse Gruppe hindeuteten, beschloss Dilettoso, dass es für O’Ryan/Hennessy an der Zeit war zu gehen.

O’Ryan/Hennessy gab an, sich zur Meldung entschlossen zu haben, nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass er an einer aggressiven Form von Morbus Hodgkin erkrankt sei.

Da er damals 29 Jahre alt und bei guter Gesundheit war und in seiner Familie keine Morbus-Hodgkin-Erkrankung vorlag, vermutete er, dass man ihn absichtlich beseitigen wollte. Aus Rache beschloss er, als Whistleblower aufzutreten und Fotos zu veröffentlichen, die in S-4 aufgenommen worden waren.

O’Ryans/Hennessys bemerkenswerte Aussage würde, sofern sie sich bestätigt, eindeutig belegen, dass Richard Cheney als Verteidigungsminister S-4 und andere geheime Programme zu außerirdischem Leben und Technologie direkt beobachtet hat.

Dies könnte erklären, warum George Bush im Präsidentschaftswahlkampf 2000 auf die Frage nach der Veröffentlichung von UFO-Informationen Cheney die Antwort überließ: „Das wird das Erste sein, was er (er deutete auf Cheney) tun wird. Er wird sich sofort darum kümmern.“

Leider hat Cheney nach acht turbulenten Jahren als Vizepräsident nie etwas über seinen angeblichen Besuch auf S-4 und seine Kenntnisse über außerirdisches Leben und Technologie preisgegeben.

