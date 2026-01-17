Schwarze Augen bei Kindern, Phantomanrufe und transplantierte Erinnerungen: Was ist da los? (Video)

Weltweit tauchen seltsame Fälle auf: Berichte über Kinder mit schwarzen Augen, mysteriöse Anrufe von Verstorbenen und Transplantationspatienten, die Erinnerungen erben. Skeptiker halten sie für urbane Legenden oder Zufälle, doch die Geschichten verstummen nicht.

Was steckt also wirklich dahinter?

Fall 1 – Zwei Kinder klopfen nachts an ein Autofenster und bitten um eine Mitfahrgelegenheit nach Hause. Ihre Augen sind pechschwarz, ohne jegliche Farbe. Zeugen sagen, sie könnten nur einsteigen, wenn sie eingeladen würden. Diejenigen, die sie hereinließen, sprechen selten darüber, was danach geschah.

Doch diejenigen, die den Schwarzäugigen Kindern (BEK) begegnen, beschreiben blasse, emotionslose Kinder zwischen 6 und 16 Jahren und berichten von plötzlichem Schrecken, Panik und einem überwältigenden Gefühl, dass etwas Übernatürliches im Spiel ist.

Was sind sie also? Paranormale Wesen? Interdimensionale Wesen? Oder einfach nur ein Mythos?

Unterdessen verweisen Forscher auf ähnliche unerklärliche Ereignisse, die die Grenze zwischen Wissenschaft und Paranormalem verwischen.

Zum Beispiel: Andere seltsame Fälle, die keinen logischen Sinn ergeben.

Fall 2 – Phantomanrufe: Das Handy eines Toten soll innerhalb von zwölf Stunden 35 Mal die Rettungskräfte angerufen und sie so zu seiner Leiche geführt haben. Der Akku hätte leer sein müssen. Das Handy wurde nie gefunden.

Fall 3 – Übertragung von Erinnerungen nach einer Transplantation: Ein Herztransplantatpatient entwickelte die Gelüste und die Handschrift des Spenders und heiratete sogar dessen Witwe. Dreizehn Jahre später starb er auf dieselbe Weise, am selben Ort wie der Spender vor ihm.

Drei Fälle und keine wissenschaftliche Erklärung, die einer genauen Prüfung standhält. Vom Phänomen der schwarzäugigen Kinder über Phantomanrufe bis hin zu Organerinnerungen werfen diese Fälle eine grundlegende Frage auf: Handelt es sich um bloßen Zufall und im Internet verbreitete Folklore, um Bewusstseinsmodelle, die von der Wissenschaft noch nicht anerkannt sind, oder könnten dies Beweise für ein echtes paranormales Phänomen sein, an dem unbekannte Intelligenzen beteiligt sind?

