Die griechische Pyramide von Hellinikon ist älter als die älteste altägyptische Pyramide

Vielen ist dies nicht bewusst, aber es gibt in Griechenland eine Pyramide (heute in Ruinen), die als „Pyramide von Hellinikon“ bezeichnet wird und laut Studien mindestens 100 Jahre älter ist als die älteste Pyramide des alten Ägypten (Djoser – 2620 v. Chr.) und mindestens 170 Jahre älter als die Große Pyramide von Gizeh (Chefu – 2550 v. Chr.).

Immer wenn wir das Wort „Pyramide“ hören, denken wir sofort an das alte Ägypten und seine riesigen, majestätischen Pyramiden.

Obwohl Ägypten vor allem für seine drei Hauptpyramiden auf dem Gizeh-Plateau bekannt ist, gibt es in Wahrheit Tausende von Pyramiden, die über den Globus verstreut sind.

Es gibt Pyramiden auf fast allen Kontinenten der Erde. Pyramiden stehen in Amerika, in Europa, in Asien und sogar in Indien.

Kurioserweise befindet sich eine der europäischen Pyramiden in Griechenland und ist als Pyramide von Hellenikon in Argos, Griechenland, bekannt.

Die Pyramide von Griechenland (heute in Ruinen) wurde in der Antike gut beschrieben, und Pausanias – ein griechischer Reisender und Geograph des 2. Jahrhunderts n. Chr., der zur Zeit der römischen Kaiser Hadrian, Antoninus Pius und Marcus Aurelius lebte – dokumentierte das Bauwerk in seiner Beschreibung Griechenlands und bezeichnete es als die Pyramide von Hellinikon in der Nähe von Argos.

„Auf dem Weg von Argos nach Epidauri befindet sich auf der rechten Seite ein Gebäude, das einer Pyramide sehr ähnlich sieht, und darauf sind Reliefs mit argivischen Schilden zu sehen.“

Hier fand ein Kampf um den Thron zwischen Proitos und Akrisios statt; der Wettstreit, so sagt man, endete unentschieden, und es kam anschließend zu einer Versöhnung, da keiner von beiden einen entscheidenden Sieg erringen konnte.

Die Überlieferung besagt, dass sie und ihre Heere mit Schilden bewaffnet waren, die in dieser Schlacht zum ersten Mal eingesetzt wurden. Für die Gefallenen beider Seiten wurde hier ein gemeinsames Grab errichtet, da sie Mitbürger und Verwandte waren.“ – Pausanias: 2.25 .

Die Pyramide ist aus mehreren Gründen äußerst interessant, vor allem aber wegen ihres vermuteten Alters.

Wenn die Berichte zutreffen, könnte die griechische Pyramide mindestens 100 Jahre älter sein als die älteste Pyramide des alten Ägypten (Djoser – 2620 v. Chr.) und wäre 170 Jahre älter als die Cheops-Pyramide (Khufu – 2550 v. Chr.).

Im Jahr 1938 datierten Archäologen aus den USA den Bau des Monuments auf die Zeit zwischen 300 und 400 v. Chr.

Im Jahr 1991 kam ein anderes Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Dr. I. Lyritzis von der Akademie von Athen zu dem Schluss, dass die Pyramide von Hellinikon um 3000 v. Chr. erbaut wurde.

Spätere Forschungen der Akademie von Athen und der Universität von Edinburgh datierten das Monument jedoch auf etwa 2720 v. Chr.

Die Datierungsmessungen wurden vom Labor für Archäometrie am Dimokritos-Forschungsinstitut in Athen und vom Labor für nukleare Datierung des Fachbereichs Physik an der Universität Edinburgh in Schottland durchgeführt.

Die Zahlen sprechen für sich. Sollten die Baudaten der Pyramide stimmen, wäre seine griechische Pyramide älter als die Djoserpyramide in Ägypten – die als älteste aller ägyptischen Pyramiden gilt.

Obwohl sie in ihrer Größe mit ihren ägyptischen Pendants nicht vergleichbar ist, hat die Pyramide von Hellinikon die Form eines Turms, dessen Außenseiten abfallend sind und ein rechteckiges Gebäude mit Gesamtabmessungen von 7,03 mal 9,07 m umschließen.

Die antike Pyramide wurde aus grauem Kalkstein der Region zusammen mit großen Blöcken in einem trapezförmigen und teilweise polygonalen System errichtet.