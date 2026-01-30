Mysteriöses dreieckiges Flugzeug in der Nähe von Area 51 gefilmt (Videos)

Ein Himmelsbeobachter in der Nähe der Area 51 in Nevada filmte mit einer Wärmebildkamera ein mysteriöses, dreieckiges Flugobjekt. Die aufsehenerregenden Aufnahmen (siehe oben und unten) stammen angeblich von dem Entdecker und Videografen Anders Otteson, der den beliebten YouTube-Kanal „Uncanny Expeditions“ betreibt .

Otteson filmte die Szene am 14. Januar, während er an der Groom Lake Road campte, die zum Haupteingang des geheimnisumwitterten Militärstützpunkts führt.

Nachdem er „mehrere Flugzeuge im Tal“ gehört hatte, suchte Otteson den Himmel mit einer Wärmebildkamera ab und entdeckte einen B-2-Bomber sowie die Kondensstreifen eines weiteren Flugzeugs „über dem Bergrücken in der Nähe des Groom Lake“.

Als der Himmelsbeobachter näher an die Basis heranrückte, konnte er das mysteriöse Flugobjekt sichten, das „sofort anders aussah als die B-2“.

Interessanterweise enthüllten Forscher der Area 51 später, dass der Funkverkehr während Ottesons Filmaufnahmen der seltsamen Szene von einer verwirrenden Vielzahl an Codewörtern durchzogen war. Man vermutet, dass dies eine Technik zur Verschleierung sensibler Operationen darstellt.

Das mutmaßliche geheime Flugobjekt, das aufgrund seiner massiven Dreiecksform den Namen „Dorito“ trägt, weist eine frappierende Ähnlichkeit mit einem ähnlichen Objekt auf, das Anfang 2014 über Wichita gesichtet wurde und zwölf Jahre später immer noch nicht identifiziert ist.

Mehr über echte und gefälschte dreieckige Flugobjekte lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb„

Video:

Video: