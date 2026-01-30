Rund um den Globus finden sich geheimnisvolle, sternförmige Löcher, die in Felsen gehauen wurden

Weltweit faszinieren geheimnisvolle, sternförmige Löcher in Felsen Forscher und Liebhaber gleichermaßen. Diese faszinierenden Formationen finden sich in verschiedenen Teilen der Erde und entstanden vermutlich durch natürliche Erosion.

Einige Experten vermuten, dass Gletscher eine Rolle spielten. Andere wiederum glauben, dass sie von frühen Menschen geschaffen wurden und möglicherweise baulichen oder kulturellen Zwecken dienten.

Ihre auffallend einheitliche Form lässt auf die Verwendung fortschrittlicher Werkzeuge oder längst vergessener Technologien schließen und wirft Fragen nach den Lebensweisen unserer Vorfahren auf.

Trotz intensiver Forschung bleiben Ursprung und Zweck dieser rätselhaften, sternförmigen Löcher ein ungelöstes Rätsel und laden zu weiteren Untersuchungen und Spekulationen ein. Interessanterweise finden sich diese Löcher an verschiedenen Orten der Erde, beispielsweise in Norwegen, den USA, Mexiko und England.

Theorien:

Natürliche Ursachen: Mögliche Folgen einzigartiger geologischer Erosionsprozesse oder eisbedingter Bohrungen.

Menschlicher/Antiker Ursprung: Mögliche Sockel für Holz- oder Metallpfähle für Bau- oder Zeremonienzwecke.

Moderner Ursprung: Einige vermuten, dass es sich um Spuren alter Bohr- oder Sprenggeräte aus der Industrie handelt.

Wissenschaftliche Debatte: Während manche das Fehlen bekannter antiker Werkzeugspuren als Beweis gegen antike Ingenieurskunst anführen, befeuert die schiere Regelmäßigkeit der Muster weiterhin Spekulationen.

Trotz ihrer Häufigkeit konnte kein eindeutiger Ursprung bestätigt werden, sodass geologische und archäologische Interpretationen gleichzeitig existieren können.