Seltenes Polarlicht innerhalb der Südatlantischen Anomalie während eines schweren geomagnetischen Sturms

Ein schwerer geomagnetischer Sturm am 19. Januar 2026 erzeugte ein seltenes Polarlicht innerhalb der Südatlantischen Anomalie, einer Region mit deutlich schwächerem Erdmagnetfeld. Fotografen in Brasilien hielten während der maximalen geomagnetischen Aktivität ein diffuses violettes Band über Cambará do Sul fest und dokumentierten damit einen weiteren seltenen Fall möglicher Polarlicht- oder SAR-Bogenaktivität innerhalb der Anomalie.

Am 19. Januar entwickelte sich in der Erdmagnetosphäre ein schwerer geomagnetischer Sturm, der in Breiten weit jenseits des üblichen Polarlichtovals ausgedehnte Polarlichter hervorrief. Zu den ungewöhnlichsten Beobachtungen zählten jene aus Cambará do Sul in Brasilien, das sich innerhalb der Südatlantischen Anomalie (SAA) befindet. Während des Höhepunkts des Sturms erschien ein diffuses violettes Leuchten tief am südlichen Himmel, zeitgleich mit einem planetaren K-Index von über 7.

Der geomagnetische Sturm folgte auf einen schnellen koronalen Massenauswurf (CME), der am 18. Januar durch einen Sonnenausbruch der Stärke X1.9 ausgelöst wurde . Der CME erreichte das Erdmagnetfeld am 19. Januar gegen 19:20 UTC und führte laut Daten des Weltraumwettervorhersagezentrums der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zu einem rapiden Anstieg der geomagnetischen Aktivität auf Stufe G4 – Schwer . Derselbe Sonnenausbruch verursachte den stärksten Strahlungssturm seit 2003 .

Während des Höhepunkts dieses Sturms berichteten Beobachter weltweit von intensiven Polarlichtern, die sich weit über die üblichen Polargebiete hinaus erstreckten. Darunter war auch eine Beobachtung von Dr. Tony Phillips von SpaceWeather.com, der einen Bericht des Fotografen Egon Filter aus Cambará do Sul in Brasilien dokumentierte.

Die Sichtung beschrieb ein diffuses violettes Band, das innerhalb der Grenzen der Südatlantischen Anomalie auftrat, einer magnetischen Schwächezone, die normalerweise nicht mit starker Polarlichtaktivität in Verbindung gebracht wird.

Die Südatlantische Anomalie ist eine Region mit reduzierter geomagnetischer Feldstärke über Brasilien, wo der innere Van-Allen-Strahlungsgürtel der Erde ungewöhnlich nahe an die Oberfläche heranreicht.

Diese Konfiguration ermöglicht es einem höheren Fluss energiereicher Teilchen, in die obere Atmosphäre einzudringen. Unter normalen Bedingungen werden Polarlichter dort unterdrückt, da das lokale Magnetfeld schwach und unregelmäßig ist, was die Fokussierung und Beschleunigung geladener Teilchen entlang der Magnetfeldlinien einschränkt.

Die über Brasilien aufgezeichnete Emission war schwach und diffus und unterschied sich von den für Polarlichter in hohen Breiten typischen strukturierten Schleiern. Ihre spektralen und morphologischen Eigenschaften deuten darauf hin, dass es sich bei dem Ereignis eher um einen stabilen roten Polarlichtbogen (SAR) als um ein klassisches Polarlicht gehandelt haben könnte.

SAR-Bögen entstehen während intensiver geomagnetischer Stürme, wenn Wärme des Ringstroms in die Ionosphäre übertragen wird und dabei in Höhen von etwa 400 km rote oder magentafarbene Emissionen erzeugt. Bestehende Modelle deuten jedoch darauf hin, dass sowohl Polarlichter als auch SAR-Bögen innerhalb der Südatlantischen Anomalie schwächer ausgeprägt sein sollten, was diese Beobachtung zu einer Ausnahme macht.

Eine vergleichbare Beobachtung wurde am 10. Mai 2024 in San Pedro de Atacama, Chile, dokumentiert, das sich ebenfalls unterhalb der Südatlantischen Anomalie befindet. Dort wurden während eines starken geomagnetischen Sturms rote Emissionen registriert. Solche Ereignisse bieten die Möglichkeit zu untersuchen, wie lokale magnetische Unregelmäßigkeiten die Teilchenniederschläge und den Energietransfer in der oberen Atmosphäre bei extremen Weltraumwetterbedingungen beeinflussen.