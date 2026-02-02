Zwei massive Sonneneruptionen!

Ein impulsiver Sonnenausbruch der Stärke X8.1 wurde registriert, dessen Maximum um 23:57 UTC (1. Februar) erreicht wurde. Dies ist der drittstärkste Ausbruch des aktuellen Sonnenzyklus hinsichtlich des maximalen Röntgenflusses. Obwohl es sich um einen hellen Ausbruch handelte, deuten neue Aufnahmen darauf hin, dass ein eventuell damit verbundener koronaler Massenauswurf (CME) wahrscheinlich eher schwach ausfallen wird.

Es ist anzumerken, dass die Röntgenstrahlung um 00:22 UTC (2. Februar) ein zweites Maximum der Stärke X1.5 aufwies.

Obwohl es auf dem untenstehenden Koronografenbild von GOES-19 schwer zu erkennen ist, scheint sich nach der X-Flare-Aktivität heute Abend um die Sonnenfleckenregion 4366 ein schwacher, nach Nordosten gerichteter koronaler Massenauswurf (CME) zu bilden.

Die Eruptionen waren zwar beeindruckend, doch die bisher geringe Menge an ausgestoßenem Plasma ist für Polarlichtbeobachter, die auf die Lichter in den kommenden Nächten gehofft haben, enttäuschend. Die Sonnenfleckenregion 4366 wird sich im Laufe der Woche immer stärker der Erde zuwenden, und weitere Sonneneruptionen sind wahrscheinlich.

Ein länger andauernder Sonnenausbruch der Stärke X1.6 wurde soeben um AR 4366 beobachtet und erreichte seinen Höhepunkt um 08:13 UTC (2. Februar). Weitere Informationen zu einem möglichen damit verbundenen koronalen Massenauswurf (CME) folgen im Laufe des Vormittags.

Es sei darauf hingewiesen, dass ein schwacher, partieller Halo-CME mit den vorangegangenen Ausbrüchen der Stärke X8.1 und X2.8 in Verbindung stand und sich hauptsächlich nach Nordosten bewegt. Ein NASA-Modell deutet auf die Möglichkeit eines schwachen Streifschusses im Laufe dieser Woche hin.