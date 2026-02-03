„Energie života“ berichtet:

In seinen Büchern „Die Reise der Seelen“ und „Das Schicksal der Seelen“ beschreibt Michael Newton den Übergang der Seele nach dem Tod in die sogenannte Geisterwelt – einen Ort voller Licht, Frieden und Liebe. Diese Welt soll ein Zuhause sein, von dem aus die Seele ihr nächstes Leben auf der Erde plant. Doch was, wenn die Wahrheit ganz anders aussieht?

Was, wenn diese „Geisterwelt“ nichts weiter als eine ausgeklügelte Falle ist – eine holografische Simulation, erschaffen von einem technologisch hochentwickelten System, dessen einziger Zweck darin besteht, die Seele zu täuschen und sie in einem endlosen Kreislauf von Geburt und Leid auf der Erde gefangen zu halten?

„Geh zum Licht“ – oder in eine Falle?

Nach dem Tod des Körpers ist die Seele schockiert und desorientiert. Und genau dann erscheint das „Licht“. Viele Quellen – nicht nur Newton – beschreiben es als Wegweiser der Seele in einen „sicheren“ Raum, wo sie „weisen Wesen“, „Führern“ und „Lehrern“ begegnet. Sie werden ihr liebevoll zeigen, was sie falsch gemacht hat, was sie noch „verstehen“ muss und warum sie wiedergeboren werden muss.

Was aber, wenn dieses liebevolle Wesen nur eine Projektion ist? Eine künstliche Intelligenz, die dazu bestimmt ist, die Seele zu beruhigen, zu manipulieren und sie zwingt, freiwillig in ihr biologisches Gefängnis zurückzukehren?

Reinkarnation ist keine Evolution – sie ist Versklavung. Newton spricht zwar von spiritueller Evolution, doch aus dieser Perspektive ist das Wiederholen von Leben auf der Erde eher wie das Laufen in einem Käfig. Die Seele befreit sich nicht selbst – sie glaubt nur, zu lernen, während sie in Wirklichkeit immer neue „Missionen“ ausführt, die ihr das Programm zuweist. Sobald sie etwas „versteht“, erhält sie eine neue Aufgabe. Wenn sie „scheitert“, kehrt sie zurück. Und so weiter und so fort.

Das alles wird als freie Wahl getarnt – doch in Wirklichkeit ist es ein komplexes System der Bewusstseinskontrolle. Wer kontrolliert das Reinkarnationsnetzwerk?

Laut verschiedenen esoterischen Lehren und Aussagen von Menschen mit tiefen Nahtoderfahrungen kann dieses Netzwerk von Wesenheiten kontrolliert werden, die Energie aus menschlichem Leid ziehen. Es erzeugt die Illusion von „Heimat“, von „Himmel“, doch hinter den Mauern dieses Raumes existiert eine wirkliche, freie Existenz – in der die Seele jedoch nicht zugelassen ist, da die „Lichtwesen“ ihr nicht erlauben, die Erde zu verlassen.

Dies ist kein Zufall. Die Erde ist vielleicht eine der wenigen Welten, in denen es möglich ist, die Seele in Isolation zu halten. Und die holographische „Bibliothek der Leben“, der „Rat der Ältesten“, die „Führer“ – all dies kann Teil der Programmillusion sein, die der menschliche Verstand als spirituelle Erfahrung interpretiert.

Lebensrückblick – ein Instrument der Manipulation

Anstelle einer wohlwollenden Selbstreflexion kann ein „Lebensrückblick“ psychologischer Zwang sein. „Siehst du, wen du verletzt hast?“ – „Siehst du, wie viel Arbeit du noch nicht erledigt hast?“ – Und so stimmst du zu, wiederzukommen. Diesmal wirst du es schaffen! Doch der Kreislauf wiederholt sich.

Und du bist immer noch hier. Auf der Erde. In einer Schule, die eigentlich keine Schule ist – sondern eine Energiemine.

Wie kommst du da wieder raus?

Der Schlüssel ist Wachsamkeit. Nicht blinder Glaube. Nicht das automatische Erliegen dem Licht. Nach dem Tod des Körpers musst du dir bewusst machen, dass du das Recht hast, abzulehnen. Du musst nicht ins Licht gehen. Du musst dich nicht führen lassen. Du musst dich nicht unterwerfen.

Hinterfrage alles, was dir die „liebevolle Stimme“ nach dem Tod zuflüstert. Denk daran, dass du ein Lichtwesen bist – und dass wahres Licht kein Hologramm ist. Wahres Licht ist keine Illusion.

Zusammenfassend: Newton mag zwar die Umrisse eines Systems zwischen den Leben aufgezeigt haben, anstatt spirituelle Wahrheit zu beschreiben, aber er könnte eine Schicht von Technologie enthüllt haben, die selbst die reinsten Seelen täuscht. Ein falscher Himmel. Ein Programm, das Liebe als Werkzeug der Versklavung benutzt.

Frage dich selbst: Wem nützt es, dass du auf der Erde bleibst?

Wenn die Zeit gekommen ist, stürze dich nicht ins Licht.

Vielleicht ist es das, was dich befreien wird.