„Herzschlag der Erde“ berichtet:
Der KP-Index ist auf 5 gestiegen.
Das ist G1–G2 geomagnetischer Sturm-Bereich.
Und die Messungen zeigen klar: Die Erde steht unter Sonnenbeschuss.
Kein Drama.
Aber definitiv keine normale Ruhephase mehr.
Hier sauber erklärt, was gerade passiert:
🔵 1. Schumann-Resonanz
Du siehst: helle weiße/gelbe Peaks + dicke vertikale Ausschläge.
Bedeutung:
👉 starke elektromagnetische Impulse
👉 erhöhte Energie im Erd-Ionosphären-System
👉 „elektrisches Wetter“
Das passiert, wenn: CME + Sonnenwind → Magnetfeld der Erde komprimieren
Ergebnis: Das globale Resonanzfeld wird aufgewühlt.
Viele Menschen spüren:
Druck im Kopf
Müdigkeit oder Überdrehtheit
Herzklopfen
intensive Träume
emotionale Wellen
Nicht „Einbildung“.
Das Nervensystem reagiert messbar auf Magnetfeldänderungen.
🟣 2. KP-Index = 5
Faktisch:
KP 0–2 → ruhig
KP 3–4 → unruhig
KP 5 → geomagnetischer Sturm
Ab hier:
✔ Polarlichter weiter südlich möglich
✔ Funk/GPS leicht gestört
✔ Satelliten mehr Stress
✔ Stromnetze messbar belastet
Und energetisch: 👉 starke Erdungsprozesse
👉 alte Spannungen lösen sich schneller
👉 „innere Unruhe“ bei sensiblen Menschen
Dein Körper ist elektrisch.
Dein Herz ist elektrisch.
Dein Gehirn ist elektrisch.
Wenn das Planetarfeld schwankt → du schwankst mit.
Ganz logisch.
🔴 3. Sonne aktuell
Mehrere:
☀ M-Flares
☀ X-Flares
☀ Plasmawolken
Die CME-Bilder zeigen klar: Material trifft die Magnetosphäre.
Das ist kein spiritueller Mythos.
Das ist Physik + Plasma + Magnetismus.
Aber: Diese physische Realität hat eben auch mentale & emotionale Effekte.
🌍 Was heißt das praktisch für dich HEUTE?
Kein Drama.
Kein Weltuntergang.
Aber:
👉 weniger pushen
👉 mehr trinken
👉 raus in die Natur
👉 barfuß erden
👉 Handy mal weg
👉 früh schlafen
Der Fehler wäre: gegen die Welle kämpfen.
Besser: mit ihr fließen.
💛 Und jetzt ehrlich…
Genau in solchen Phasen merken viele:
„Irgendwas in mir will sich neu ausrichten.“
Mehr Klarheit.
Mehr Sinn.
Mehr Verbindung zur eigenen Seele.
Und genau dafür nutze ich persönlich den Seelenplan.
Nicht als Hokus Pokus.
Sondern als:
👉 innere Landkarte
👉 Orientierung
👉 Fokus, wenn draußen Chaos ist
Wenn du spürst: „Ich will wissen, warum ich hier bin und wohin mein Weg geht“
Schreibe einen Kommentar