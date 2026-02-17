Eine beunruhigende Simulation zeigt, was passieren würde, wenn die Erde aufhören würde, sich zu drehen – das Ergebnis ist erschreckend (Video)

Eine erschreckende Simulation zeigt, was passieren würde, wenn die Erde aufhören würde, sich zu drehen.

Simulationen haben uns sicherlich einige zutiefst beunruhigende Einblicke in hypothetische Szenarien gewährt, von Achterbahnfahrten in der Euthanasie bis hin zum Erleben von Demenz aus erster Hand.

Der YouTube-Kanal Zack D Films hat sich eine Nische geschaffen, indem er grafische Animationen von verstörenden (aber dennoch lehrreichen) „Was wäre wenn“-Szenarien erstellt, die von bizarren historischen Ereignissen bis hin zu medizinischen Phänomenen reichen.

Während einige seiner Kurzfilme praktische Fertigkeiten wie das Knacken eines Tresors vermitteln , liefern andere unangenehme Wahrheiten darüber, warum man sich niemals eine Blase aufstechen sollte.

In seinem neuesten YouTube-Kurzfilm befasst er sich mit einem erschreckenden Science- Fiction-Szenario: Was würde passieren, wenn die Erde plötzlich aufhören würde, sich zu drehen?

Um es klarzustellen: In diesem Video gibt es keinen Spannungsaufbau, es geht direkt zur Sache.

„Wenn die Erde plötzlich aufhören würde, sich zu drehen, würde man sofort mit über 1.000 Meilen pro Stunde nach Osten geschleudert werden“, erklärte Zack in der Animation.

„Das liegt daran, dass die Kraft der Bewegung auf der Erdoberfläche weiterwirken würde, sodass sich alles mit der gleichen Geschwindigkeit wie zuvor weiterbewegt.“

Zack fügt hinzu, dass alles, was nicht befestigt ist, aufgrund der Wucht „durch die Luft fliegen würde“, einschließlich der Menschen.

„Sogar die Ozeane würden sich mit verheerender Wucht verschieben. Und da sich die Atmosphäre weiter ausdehnen würde, würden gewaltige Winde über den Planeten fegen “, warnte Zack.

Am beängstigendsten ist vielleicht die Frage, was mit den Schutzsystemen der Erde geschehen würde.

„Ohne die Erdrotation könnte das Erdmagnetfeld zusammenbrechen und der Planet würde schnell verglühen, was ein totales Aussterben zur Folge hätte“, fügte Zack hinzu.

Auch die physikalischen Grundlagen dieses Horrorszenarios wurden von Wissenschaftlern bestätigt.

„Der Impuls des gesamten Materials, das sich normalerweise dreht – das Wasser, die Luft, alle Gebäude und ähnliche Dinge – würde dafür sorgen, dass sie sich weiterdrehen“, sagte Andrew Layden, Professor für Physik und Astronomie an der Bowling Green State University in Ohio.

„Sie würden sich also von der Oberfläche lösen und im Grunde in einer niedrigen Umlaufbahn um die Erde immer weiter im Kreis kreisen.“

Selbst Gebiete in Polnähe, die sich derzeit langsam oder gar nicht drehen, würden dem Chaos nicht entgehen. Die extremen Kräfte würden wahrscheinlich gewaltige Erdbeben und Tsunamis auslösen und den gesamten Planeten unbewohnbar machen.

Die Kommentare zu dem viralen Video offenbaren eine Mischung aus Entsetzen und schwarzem Humor bei den Zuschauern, die die neu gewonnenen Informationen verarbeiten.

„Zum Glück hat die Erde nicht überreagiert“, witzelte der erste Nutzer.

„Eine neue Angst ist entfacht: Eine riesige Weltraumhand, die plötzlich die Erdrotation stoppt“, kommentierte ein anderer.

Andere entwickelten eine neue Wertschätzung für die Bemühungen unseres Planeten, uns am Leben zu erhalten.

„Hör niemals auf, Erde, hör niemals auf“, flehte ein dritter YouTube- Nutzer, während jemand anderes behauptete, er habe „aus der ganzen Sache nichts als pure Energie gezogen“.

Video: