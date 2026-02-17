Matrix: Ikonen und Archonten

Wenn wir jemanden als Ikone bezeichnen, tun wir mehr, als ihn einfach nur zu loben; wir verändern seinen Status. Das Wort rückt eine Person aus der Kategorie derer, die man beurteilen, hinterfragen oder mit denen man nicht einverstanden sein kann, in die Kategorie derer, zu denen man aufsehen soll. Von Guy Anderson

Der Begriff „Ikone“ stammt nicht aus der Kunst oder Popkultur, sondern aus der Religion. Dort bezeichnete er ein Bild, das verehrt, als etwas Besonderes behandelt und mit Ehrfurcht betrachtet werden sollte. Es war nicht nur etwas, das man betrachtete, sondern etwas, an dem man sich orientierte, und sein gesamter Zweck bestand darin, Autorität und Bedeutung zu vermitteln.

Die moderne Kultur verwendet den Begriff auf genau dieselbe Weise, tut aber so, als ob nicht! Wenn jemand als Ikone bezeichnet wird, wird er nicht mehr wie alle anderen beurteilt, seine Fehler werden entschuldigt, seine Widersprüche beschönigt und Kritik erscheint plötzlich unangebracht. Die Person selbst wird weniger wichtig als das Bild, das ihr anhaftet, und genau das verteidigen die Menschen.

Hier kommen die Archonten ins Spiel – die Gnosis beschrieb sie als falsche Herrscher, die sich zwischen die Menschen und die Wahrheit stellten. Sie beanspruchten Autorität, die sie in Wirklichkeit nicht besaßen, und sicherten ihre Macht, indem sie die Menschen davon überzeugten, dass Erkenntnis von oben, durch sie, kommen müsse, anstatt aus direkter Erfahrung oder persönlichem Urteil zu stammen.

Ikonen funktionieren nach demselben Prinzip: Sie stehen zwischen den Menschen und ihrem eigenen Denken. Anstatt selbst zu entscheiden, was wichtig, bewundernswert oder nachahmenswert ist, werden die Menschen dazu angehalten, auf eine Person zu zeigen, die diese Dinge angeblich verkörpert. Die Ikone wird zum Ersatz für Urteilsvermögen, sodass man nicht mehr selbst entscheiden muss, weil jemand anderes diese Aufgabe für einen übernimmt.

Das ist kein Zufall – Medien, Märkte und Institutionen profitieren von Ikonen, weil diese die Aufmerksamkeit fesseln, komplexe Ideen vereinfachen und Meinungsverschiedenheiten reduzieren. Sobald jemand als Ikone etabliert ist, fühlt es sich störend an, ihn infrage zu stellen, anstatt normal, und ihn zu verteidigen, erscheint wie Loyalität statt Unterwerfung. Letztendlich schützt der Sockel das System, nicht die Person.

Auch die Person, die zur Ikone erhoben wird, hat ihren Preis: Sie darf sich nicht mehr verändern, Fehler machen oder sich widersprechen, ohne bestraft zu werden, denn das Bild muss intakt bleiben. Gleichzeitig wird allen anderen beigebracht, sich selbst als kleiner, weniger autoritativ und weniger fähig zu eigenen Schlussfolgerungen zu sehen.

Aus gnostischer Sicht funktioniert archontische Kontrolle genau so: Sie beruht nicht auf Zwang oder Angst, sondern auf Gewohnheit, Sprache und Zustimmung. Solange die Menschen sich darauf einigen, den Sinn im Lichte der höheren Macht zu suchen, bleibt die Instanz bestehen. Sobald diese Übereinstimmung jedoch endet, bricht die Autorität zusammen.

Sich zu weigern, Menschen als Ikonen zu bezeichnen, bedeutet nicht, Talent, Erfolg oder Einfluss zu leugnen, sondern falsche Erhebung abzulehnen und darauf zu bestehen, dass kein Mensch als Stellvertreter für Wahrheit, Werte oder Urteilsvermögen fungieren sollte…

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“