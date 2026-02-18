Präsident Trump soll das Verteidigungsministerium angewiesen haben, den Zugang zu mehreren der geheimsten Militärstützpunkte des Landes für Außenstehende zu gestatten.

Der Kongressabgeordnete Eric Burlison aus Missouri, Mitglied des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, sucht nach physischen Beweisen für unidentifizierte anomale Phänomene (UAP), nachdem ein Whistleblower über außerirdische Flugobjekte ausgesagt hatte.

In einem Interview im Podcast „Aliens Last Night“ behauptete Burlison, das Weiße Haus habe seinem Antrag auf einen Besuch der Area 51, der Wright-Patterson Air Force Base, der Naval Air Station Patuxent River und des AUTEC auf den Bahamas zugestimmt.

Er erwähnte außerdem ein massives, geheimes Objekt außerhalb der USA , das sich angeblich in einem großen Gebäude befinde. Burlison erklärte, er beabsichtige, Behauptungen über archivierte Dokumente, ungewöhnliche Materialien und biologische Überreste zu überprüfen.

Während das Pentagon offiziell den Besitz außerirdischer Technologie bestreitet, behauptet Burlison, die Regierung lege nun Wert auf Transparenz. Dieser Drang nach Zugang folgt den Aussagen von Whistleblowern wie David Grusch, den Burlison als Auslöser seiner Untersuchung nennt.

Obwohl Gerüchte über eine formelle Bekanntgabe am 8. Juli 2026 – etwa zum Jahrestag des Roswell-Vorfalls – kursieren, steht eine offizielle Bestätigung noch aus.

