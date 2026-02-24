Medienbericht: Mysteriöses Feuerball-Trio in Mexiko gefilmt (Video)

Interessanterweise könnte man zunächst vermuten, dass es sich bei den Lichtkugeln lediglich um Laternen handelte. Diese Theorie erweist sich jedoch als falsch, als zwei der Kugeln plötzlich die Richtung ändern und mit bemerkenswerter Geschwindigkeit nach oben schnellen.

Seit der Veröffentlichung im Internet letzte Woche hat das Originalvideo in den sozialen Medien unglaubliche 12 Millionen Aufrufe erzielt und natürlich eine Vielzahl von Theorien darüber ausgelöst, was sich an dem Hang abgespielt hat.

#Eine von Zuschauern aufgestellte Theorie besagt, dass die Lichter übernatürlichen Ursprungs seien und insbesondere mit Hexen in Verbindung stünden.

Skeptiker hingegen argumentieren, dass die leuchtenden Kugeln ein natürliches Phänomen seien, bekannt als Irrlichter oder, umgangssprachlich, als Irrlichter. Was halten Sie von diesem seltsamen Video?