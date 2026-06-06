Verbotene Archäologie: Die riesigen Granitblöcke von Panóias die mit einer Präzision verarbeitet wurden die Fragen aufwirft

🌊 Was wäre, wenn diese seltsamen, in den Fels gehauenen Vertiefungen viel älter wären, als wir denken?

Im Heiligtum von Panóias in Portugal wurden riesige Granitblöcke mit einer Präzision bearbeitet, die bis heute Fragen aufwirft.

Die Archäologie schreibt sie römischen Ritualen zu, doch manche glauben, sie könnten Spuren einer viel ferneren Vergangenheit bewahren.

🪨 Wenn große Katastrophen und Überschwemmungen Teile der Menschheitsgeschichte ausgelöscht haben, könnten diese Markierungen dann zu den wenigen Spuren gehören, die überlebt haben?

🔍 Was die Zeit nicht zerstört hat, stellt unser Verständnis der Vergangenheit weiterhin in Frage.