Ein 9.600 Kilometer langer Luftstrom erstreckt sich über den Pazifik

Ein gewaltiger Strom schnellströmender Luft erstreckt sich derzeit über mehr als 9.600 Kilometer quer über den Pazifik.

Was dabei auffällt, ist nicht nur die Größe … sondern vor allem der potenzielle Einfluss. Solche Phänomene wurden bereits mit folgenden Ereignissen in Verbindung gebracht:

• starken Sturmsystemen

• großen atmosphärischen Flüssen

• Starkregen

• ungewöhnlichen Temperaturschwankungen

• lang anhaltenden Wetterlagen

• Veränderungen der Wettermuster während der Hurrikansaison. Keines dieser Ereignisse ist jedoch garantiert. Doch wenn sich ein solches Phänomen über mehr als 9.600 Kilometer über den Pazifik erstreckt, weckt es Besorgnis.

Der Pazifik ist eine der wichtigsten wetterbeeinflussenden Regionen der Erde, und die dort entstehenden Muster können letztendlich die Bedingungen Tausende von Kilometern entfernt beeinflussen.

Könnte der Pazifik den Weg für zukünftige Wetterereignisse ebnen?