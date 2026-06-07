Menschen die in der Nähe von Daten-Centern leben berichten von seltsamen Symptomen

Während künstliche Intelligenz die Welt weiterhin grundlegend verändert, entstehen in den USA, Europa und darüber hinaus immer mehr riesige Rechenzentren. Diese Anlagen treiben alles an, von KI-Chatbots und Cloud-Computing bis hin zu Streaming-Diensten und Social-Media-Plattformen.

Doch in einigen Gemeinden berichten Anwohner in der Nähe dieser Komplexe von den Schattenseiten des technologischen Fortschritts. Menschen, die in der Nähe großer Rechenzentren in Regionen wie Virginia, Texas, Irland und Großbritannien leben, berichten von einer Reihe von Symptomen, darunter Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Stress, Angstzustände und Reizbarkeit.

Viele dieser Beschwerden werden auf ein konstantes, niederfrequentes Brummen zurückgeführt, das von Kühlsystemen, Industrielüftern, Transformatoren und Notstromaggregaten erzeugt wird. Anwohner beschreiben das Geräusch oft als unerträgliche Vibration, die besonders nachts, wenn die Umgebungsgeräusche abnehmen, deutlich wahrnehmbar ist.

Obwohl die Forschung noch keinen direkten Zusammenhang zwischen Rechenzentren und Krankheiten nachgewiesen hat, deuten die stärksten wissenschaftlichen Erkenntnisse darauf hin, dass Umgebungslärm ein erhebliches Problem darstellt.

Jahrzehntelange Forschung hat gezeigt, dass chronische Lärmbelastung den Schlaf stören, Stresshormone erhöhen, die Herz-Kreislauf-Gesundheit beeinträchtigen und die kognitive Leistungsfähigkeit mindern kann.

Ähnliche Bedenken wurden bereits im Zusammenhang mit Flughäfen, Autobahnen, Industrieanlagen und Windkraftanlagen geäußert.

Das Problem beschränkt sich nicht allein auf Rechenzentren, sondern betrifft vielmehr die Auswirkungen großflächiger Infrastruktur, die permanent in der Nähe von Wohngebieten betrieben wird. Einige Forscher haben zudem Fragen zu den potenziellen Auswirkungen von Infraschall – Schallfrequenzen unterhalb des menschlichen Hörbereichs – aufgeworfen.

Paul Héroux, außerordentlicher Professor für Medizin an der McGill University, argumentiert, dass hohe Infraschallpegel das Nervensystem und die Herzfunktion beeinträchtigen könnten.

Diese Ansichten sind jedoch weiterhin umstritten, und es besteht derzeit kein wissenschaftlicher Konsens darüber, dass Infraschall von Rechenzentren für die berichteten Symptome verantwortlich ist.

Kinder sind möglicherweise besonders anfällig für chronischen Umgebungslärm. Zahlreiche Studien belegen den Zusammenhang zwischen langfristiger Lärmbelastung und verminderter Konzentrationsfähigkeit, schlechterem Leseverständnis, erhöhtem Stress und anderen kognitiven Beeinträchtigungen.

Während Regierungen und Unternehmen den Ausbau der KI-Infrastruktur vorantreiben, gewinnt die Debatte um Rechenzentren an Fahrt. Befürworter verweisen auf die wirtschaftlichen Vorteile, die technologischen Innovationen und die steigende Nachfrage nach digitalen Diensten.

Kritiker argumentieren, dass die Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften, Wasserressourcen, Energieverbrauch und Lebensqualität mehr Beachtung verdienen.

Die Diskussion dreht sich nicht mehr nur um Technologie. Es geht zunehmend darum, wie Gesellschaften Innovation und menschliches Wohlergehen in Einklang bringen können.

Angesichts der beschleunigten KI-Revolution stellen sich die Gemeinden im Umfeld riesiger Rechenzentren eine wichtige Frage: Berücksichtigen wir die versteckten Kosten des Fortschritts ausreichend?