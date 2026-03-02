Marineoffiziere decken fünf bis sechs unbemannten Basen Unterwasser auf

🌊👽 **Ein Kongressabgeordneter behauptet, Marineoffiziere hätten ihm von fünf bis sechs unbemannten Basen berichtet, die vor der US-Küste in tiefen Gewässern operieren.

Es handele sich um Objekte von der Größe eines Fußballfeldes, die sich Hunderte von Kilometern pro Stunde unter Wasser bewegen. Gebiete, die weniger erforscht sind als die Mondoberfläche.

Tim Burchett, Mitglied des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, spekuliert nicht. Er beruft sich auf angebliche Berichte von Seeleuten und Briefings eines Marineadmirals.

Die mutmaßlichen Objekte bewegen sich mit Geschwindigkeiten, die alles bisher Dagewesene übertreffen. Tiefseegebiete mit konzentrierter Aktivität unbemannter Luftfahrzeuge.

Burchett sagt, wenn sie uns schaden wollten, hätten sie es mit dieser Fähigkeit längst getan.

Das Pentagon hat dies nicht bestätigt. Doch ein amtierender Kongressabgeordneter mit Sicherheitsfreigabe behauptet öffentlich, die Marine wisse von massiven unbemannten Anlagen in unseren Hoheitsgewässern.

Entweder verfügt er über außergewöhnlich geheime Informationen, oder dies ist die gewagteste Behauptung, die jemals ein Mitglied des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses öffentlich aufgestellt hat.

