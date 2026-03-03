Aufspaltung des Polarwirbels wird das Wetter der Nordhalbkugel im März 2026 beeinflussen

Eine erneute Erwärmung der arktischen Stratosphäre ist im Gange, wobei der Polarwirbel Prognosen zufolge im März 2026 eine endgültige Spaltung erfahren wird.

Die zonale mittlere Windumkehr um 60°N und 10 hPa wird zwischen dem 28. Februar und dem 1. März erwartet, wobei sich ihre Auswirkungen bis in die Troposphäre ausbreiten und wahrscheinlich die Wettermuster über Europa und Nordamerika verändern werden.

Hochdruckgebiete, die den Polarwirbel komprimieren, haben begonnen, ihn zu stören. Prognosemodelle zeigen, dass die endgültige Aufspaltung etwa am 3. März beginnen und bis zum 5. März abgeschlossen sein wird. Einer der Kerne wird sich dann über Kanada in die Vereinigten Staaten bewegen, während der andere nach Sibirien ziehen wird.

Die Umkehr der Stratosphärenwinde wird voraussichtlich in den ersten Märztagen einsetzen. Es besteht zwar eine gewisse Tendenz zur Erholung im Laufe des Monats, doch markiert dies wahrscheinlich das Ende des stratosphärischen Polarwirbels, der von oben nach unten zusammenbricht, so die Prognoseanalyse von Andrej Flis von Severe Weather Europe (SWE) .

Die Prognosen von Ende Februar zeigen, dass der Polarwirbel verlängert ist und von einer anhaltenden Erwärmungswelle umgeben wird. Der Hauptkern der Kaltluft ist schwach und verlagert, während ein Hochdruckgebiet aus dem Nordpazifik heranzieht.

Sobald sich die stratosphärische Zirkulation umkehrt, breiten sich östliche Anomalien typischerweise über einen Zeitraum von 10 bis 20 Tagen durch die Troposphäre nach unten aus.

Während dieser Kopplungsphase kann der veränderte Impuls die Druckfelder an der Oberfläche umgestalten, was zu einem negativen Muster der Arktischen Oszillation (AO) und der Nordatlantischen Oszillation (NAO) führt.

Infolgedessen verstärkt sich die Blockierung in hohen Breiten über Grönland und dem Arktischen Ozean, während die Westwinde der mittleren Breiten schwächer werden und nach Süden abdriften. Der Jetstream wird stärker gekrümmt, saugt arktische Luft an und bringt Kälteeinbrüche über Kanada und die USA.

Aktuelle Prognosen deuten darauf hin, dass die Auswirkungen der Kaltluftspaltung Anfang bis Mitte März 2026 spürbar werden. Die Konstellation begünstigt einen Hochdruckrücken nahe Grönland und eine Tiefdruckrinne über Mittel- und Osteuropa, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Kaltlufteinbrüchen und späten Winterschneefällen steigt. Westeuropa könnte am Rand des Hochdruckrückens vorübergehende Erwärmungsphasen erleben.

Der gestörte Kern des Kaltlufteinbruchs über Kanada könnte Kälteeinbrüche in den Prärieprovinzen, der Region der Großen Seen und Teilen der nördlichen USA verursachen, während die westlichen Bundesstaaten weiterhin wärmere und trockenere Bedingungen aufweisen. In Ostkanada sind unterdurchschnittliche Temperaturen und zeitweise Schneefälle möglich, da sich der Jetstream nach Süden verlagert.

Die Abwärtsausbreitungsphase dauert typischerweise ein bis drei Wochen, was bedeutet, dass die stärkste troposphärische Reaktion zwischen dem 10. und 20. März zu beobachten sein sollte.