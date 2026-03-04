Ein Regierungsinsider behauptet, das Pentagon befürchte, dass UFO-Akten eine dämonische Verbindung offenbaren und damit große Bedenken hervorrufen.

Laut dem Filmemacher und UFO-Forscher Mark Christopher Lee hat eine vertrauliche Quelle innerhalb der US-Regierung einen interessanten Grund für den anhaltenden Widerstand gegen die Offenlegung von UFO-Informationen enthüllt.

Der Insider behauptet, dass hochrangige Beamte des Pentagons, darunter auch Mitglieder von Präsident Trumps Team, die Freigabe von UFO-Akten verhindern. Die Hauptsorge scheint die Befürchtung zu sein, dass die UAPs (Unidentifizierte Flugobjekte) dämonischen oder übernatürlichen Ursprungs sein könnten, anstatt rein außerirdisch zu sein.

Diese Befürchtung rührt von der Annahme her, dass einige Elemente des UFO-Phänomens mit Kräften jenseits unseres Verständnisses zusammenhängen könnten, möglicherweise mit Wesen aus anderen Dimensionen oder sogar mit Entitäten satanischen oder dämonischen Ursprungs.

Diese Vorstellung spaltet angeblich die Beamten, da einige besorgt darüber sind, wie die Öffentlichkeit, insbesondere religiöse Gruppen wie Evangelikale, auf eine solche Enthüllung reagieren könnte. Der Gedanke, dass außerirdisches Leben mit dämonischen Kräften verbunden sein könnte, könnte die Grundfesten der Glaubenssysteme der Menschen erschüttern und weitverbreitete Panik und Verwirrung auslösen.

Lee deutet zudem an, dass eine geheime Gruppe innerhalb der Regierung, die sogenannte „Collins-Elite“, den Widerstand gegen die Offenlegung von UFO-Informationen anführt. Die Gruppe vertritt angeblich die Ansicht, dass UAPs nicht nur außerirdische Flugobjekte sein könnten, sondern etwas viel Bedrohlicheres darstellen. Sie befürchtet, dass die Enthüllung der Wahrheit über UFOs gefährliche spirituelle und soziale Folgen haben könnte.

Diese internen Spaltungen sollen dazu beitragen, dass die Offenlegung des tatsächlichen Wissensstands der Regierung über außerirdisches Leben und das UAP-Phänomen verzögert wird.

Trotz des Widerstands behauptet Lee, dass Präsident Trump am 8. Juli 2026, dem Jahrestag des berühmten Roswell-UFO-Vorfalls, eine bahnbrechende Ankündigung zu UFOs vorbereitet.

Laut dem Filmemacher plant Trump, die Existenz außerirdischen Lebens öffentlich anzuerkennen und zu enthüllen, dass die US-Regierung Beweise für deren Besuche auf der Erde besitzt. Dies wäre einer der bedeutendsten Momente der modernen Geschichte, der der Welt einen Einblick in das Unbekannte gewährt und möglicherweise das Verständnis der Menschheit von ihrem Platz im Universum verändert.

Während viele Skeptiker die Glaubwürdigkeit dieser Behauptungen anzweifeln, verleiht die Vorstellung, dass UFO-Akten aus Angst vor dämonischen Verbindungen zurückgehalten werden, der anhaltenden Debatte um die Offenlegung von UFO-Informationen eine neue, verkomplizierte Dimension.

Ob diese internen Widerstände auf berechtigten Bedenken beruhen oder lediglich bürokratische Bedenken widerspiegeln, bleibt abzuwarten. Da immer mehr Menschen Antworten fordern, bleibt die Frage, ob die Wahrheit über UFOs jemals vollständig ans Licht kommen wird, weiterhin ein zentrales Thema der globalen Debatte.

