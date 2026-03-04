Ein Paar hatte Sex in einem MRT-Gerät, um herauszufinden, was während des Geschlechtsverkehrs im Körper passiert

Wenn Sie Ihre Beziehung im Jahr 2026 aufpeppen möchten, reicht es vielleicht nicht, einfach nur im Kama Sutra zu blättern. Manche Paare, die Neues ausprobieren wollen, möchten vielleicht abenteuerlustiger werden und ihr Liebesleben aus dem Schlafzimmer an neue Orte verlegen (im wahrsten Sinne des Wortes).

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Verantwortung übernehmen können, falls Sie wegen exhibitionistischer Handlungen verhaftet werden. Doch wenn Filme wie „ Fifty Shades of Grey “ uns dazu anregen, unseren Horizont zu erweitern, werden Sie überrascht sein, an welch seltsamen und wunderbaren Orten Menschen Sex haben .

Ein Paar, das Arzt und Krankenschwester spielte, hatte sogar Sex in einem MRT-Gerät . Bevor man sie dafür verurteilt, sollte man bedenken, dass dies alles im Namen der Wissenschaft geschah . Sicher, das behaupten sie alle.

Hinzu kommt, dass dieses Experiment bereits 1991 stattfand, als Ida Sabelis und ihr Freund Jupp unter den wachsamen Augen von Menko Victor „Pek“ van Andel miteinander schliefen. Der niederländische Wissenschaftler wollte genauer untersuchen, was im Körper während des Geschlechtsverkehrs passiert , und lud deshalb seine Freunde ein, in dem medizinischen Gerät miteinander zu schlafen.

Die Ergebnisse wurden 1999 in einem Artikel des British Medical Journal veröffentlicht, und die Fotografien entwickelten sich zu einer Art Kultsammlung in der medizinischen Welt.

Erwarten Sie hier keine umgekehrten Reiterstellungen, denn die beengten Verhältnisse der Maschine machten selbst die übliche Missionarsstellung unmöglich. Stattdessen entschieden sich Ida und Jupp für die Löffelchenstellung und ließen ihren Geschlechtsakt für die ganze Welt filmen.

Jahrzehnte später sprach Sabelis im Podcast „What Was It Like“ über ihren unerwarteten Ruhm und wie dieser dazu beigetragen hat, unser Wissen über den weiblichen Körper zu erweitern.

Sabelis erklärte, wie es dazu kam: „Dies war eines der ersten MRT-Geräte überhaupt, daher dauerte das Fotografieren eine Weile.“

„Aus dem Kontrollraum kam der Befehl, für, ich weiß nicht, eine Minute, in Position zu bleiben.“

Ida bezeichnete die ganze Erfahrung als „urkomisch“ und erzählte, wie der Plan für die Mission geändert werden musste, als ihnen klar wurde, dass sie nicht hineinpassten: „Jupp und ich haben uns in diese Maschine gezwängt und angefangen, unser Ding zu machen.“

„Es war nicht romantisch, es war eher ein Liebesakt und eine Aufführung.“

Heute ist Sabelis Professorin für Organisationsanthropologie an der Freien Universität Amsterdam und blickt mit einem Lächeln auf die ganze Sache zurück. Auch wenn es vielleicht nicht jedermanns Sache sei, betonte Sabelis: „Zum Glück haben wir keine Platzangst bekommen.“

Ihre Geschichte wurde kürzlich auch von Vice auf TikTok geteilt und faszinierte damit erneut viele Menschen. Van Andels bahnbrechende Arbeit bewies, dass der Vaginalkanal gekrümmt ist – zu einer Zeit, als dies noch unbekannt war.

Während beispielsweise ein berühmtes Gemälde von Leonardo da Vinci aus dem Jahr 1492 die Vagina als geraden Zylinder darstellte, zeigte die MRT-Untersuchung, dass der Penis die „Form eines Bumerangs“ hat, wodurch er sich der Form der weiblichen Vagina anpassen kann, ohne dem Mann Schmerzen zuzufügen.

Dies führte zu einer formalen Studie, die bis 1999 lief und im BMJ veröffentlicht wurde.

Ende gut, alles gut, denn das Experiment war auch eine Art Liebesgeschichte. Selbst all die Jahre später sind Ida und Jupp noch immer zusammen.