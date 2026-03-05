Schon wieder! Erdbeben erschüttert Schwarzwald

Schon wieder wackelt die Erde im Südwesten. Ein Erdbeben der Stärke 2,4 erschütterte am Dienstag gegen 18.30 Uhr Bad Krozingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Das Beben war regional spürbar – im Markgräflerland, im Hochschwarzwald und in Freiburg. Über mögliche Schäden war zunächst nichts bekannt.

Das meldete der Landeserdbebendienst Baden-Württemberg (LED). Es ist bereits das zweite leichte Beben innerhalb einer Woche.

Erst am Wochenende hatte es den Ortenaukreis getroffen. Das Epizentrum des Bebens lag laut Erdbebendienst in Kippenheim. Zahlreiche Menschen aus der Ortenau und dem Schwarzwald nahmen das Beben am Sonntag um 23 Uhr wahr.

Baden-Württemberg ist das seismisch aktivste Bundesland in Deutschland. Im globalen Vergleich wird die Erdbebenaktivität von Experten jedoch nur als moderat eingestuft. Spürbar sind Beben laut Erdbebendienst etwa ab einer Stärke von zwei.

14 spürbare Erdbeben im Jahr 2025

Im Jahr 2025 waren in Baden-Württemberg 14 Erdbeben spürbar. Das hatte der LED am Regierungspräsidium Freiburg mitgeteilt. 13 der Beben hatten ihr Epizentrum im Land, eines ging vom benachbarten Schweizer Gebiet aus und war bis nach Baden-Württemberg zu spüren.

Der LED betreibt zur Überwachung ein Messnetz mit rund 50 Stationen im ganzen Land. Ergänzt wird dieses durch Daten aus benachbarten Regionen und Ländern.

Erdbebendaten laufen in Echtzeit in der Zentrale in Freiburg ein, werden automatisch ausgewertet und im Nachgang von Seismologen überprüft. Bei stärkeren Beben gibt es eine schnelle Benachrichtigung von Behörden und Öffentlichkeit.

Erdbeben können nicht vorhergesagt werden. Geologische Analysen und historische Daten erlauben aber eine Einschätzung der seismischen Gefährdung, etwa für Bauvorgaben und Notfallpläne.