1993 hatte ein russischer Quantenphysiker eine bahnbrechende Erkenntnis: Die Realität gleicht einem Film mit unendlich vielen bereits gedrehten Versionen.

Er erkannte, dass man durch die Veränderung des eigenen inneren Zustands zwischen diesen Versionen „gleiten“ und so die Ergebnisse im Leben beeinflussen kann.

Seine Methode konzentrierte sich darauf, Ziele als etwas ganz Normales zu betrachten. Anstatt etwas zwanghaft zu wollen, ermutigte er zu Gelassenheit, reduzierte Widerstände und ermöglichte es, dass sich die gewünschten Ergebnisse schneller manifestierten, als es erzwungenes Verlangen je könnte.

Der Physiker lehrte, dass kleine innere Veränderungen, ruhige Konzentration, entspannte Erwartungen und zuversichtliche Geduld das Bewusstsein mit günstigen Zeitabläufen in Einklang bringen.

Dieser Ansatz hilft, mentale Blockaden zu überwinden und die Manifestation zu beschleunigen, indem er den Geist mit dem Quantenfluss der Möglichkeiten harmonisiert.

Durch die Anwendung seiner dreistufigen „Keine-große-Deal“-Methode kann jeder mit dem Gleiten zwischen Realitäten experimentieren.

Die Technik betont die Einfachheit: Man erkennt sein Ziel an, bewahrt eine entspannte Haltung und vertraut darauf, dass sich die Realität bereits darauf zubewegt.

Diese Geschichte erinnert uns daran, dass das Universum viel seltsamer ist, als es scheint. Das Bewusstsein interagiert auf subtile Weise mit der Realität, und kleine mentale Veränderungen können sich nach außen ausbreiten.

Dies zeigt, dass die Art und Weise, wie wir denken, fühlen und uns konzentrieren, die uns zur Verfügung stehenden Wege verändern kann.

