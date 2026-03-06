Die magnetische Kraft der Erde verlagert sich von Kanada nach Sibirien

Eine Karte in Miller-Zylinderprojektion zeigt die Hauptfelddeklination (D) des Erdmagnetfelds gemäß der Vorhersage des Weltmagnetmodells (WMM) für 2025. Die Konturintervalle betragen 2 Grad und verdeutlichen die Komplexität des Magnetfelds sowie die unzuverlässigen Zonen in Polnähe

Satellitenmessungen von 2014 bis 2025 zeigen, dass sich die Region mit dem stärksten Magnetfeld der Nordhalbkugel von Kanada nach Sibirien verlagert, da der kanadische Lobus schwächer und der sibirische Lobus stärker wird.

Diese Neuverteilung steht in direktem Zusammenhang mit der anhaltenden Ostdrift des magnetischen Nordpols, der sich mit etwa 36 km/h (22 mph) bewegt.

Die Verlagerung verändert die magnetische Deklination und beeinflusst Navigationssysteme messbar, was häufige Aktualisierungen des Weltmagnetmodells (WMM) erforderlich macht, das von Flugzeugen, Schiffen, U-Booten und GPS-Geräten genutzt wird. Im gleichen elfjährigen Zeitraum blieb die Region mit dem stärksten Magnetfeld der Südhalbkugel zwischen Australien und der Antarktis weitgehend stabil.

Vier Jahrhunderte lang befand sich die stärkste Konzentration des Erdmagnetfelds der Nordhalbkugel unter Kanada, verankert in den tiefen Strömungen seines äußeren Erdkerns. Nun zeigen hochpräzise Satellitendaten, dass sich diese Dominanz nach Osten in Richtung Sibirien verlagert.

Daten der Swarm-Satellitenkonstellation der Europäischen Weltraumorganisation, die über 11 Jahre kontinuierlicher Beobachtung gesammelt wurden, zeigen, dass das starke Magnetfeldgebiet unter Kanada stetig schrumpft und schwächer wird, während sich das entsprechende Gebiet unter Sibirien ausdehnt und verstärkt – ein geophysikalischer Energietransfer mit realen Konsequenzen für Navigationssysteme weltweit.

Die Ergebnisse wurden in einer Studie von Forschern der Technischen Universität Dänemark veröffentlicht, die in der Fachzeitschrift „Physics of the Earth and Planetary Interiors“ erschienen ist.

Die Studie kartiert die Magnetfeldstärke an der Erdoberfläche zwischen 2014 und 2025 und misst, wie viel Fläche innerhalb bestimmter Feldstärkeschwellen liegt. Das Bild auf der Nordhalbkugel ist eindeutig.

In Kanada schrumpfte die Fläche innerhalb der Feldstärkekontur von 57.000 Nanotesla (nT) im Laufe von elf Jahren um 0,65 % der Erdoberfläche. Die maximale Feldstärke im kanadischen Sektor sank von 58.832 nT auf 58.031 nT – ein Rückgang um 801 nT bzw. 1,4 %. Die Fläche innerhalb der Kontur von 55.000 nT verringerte sich im gleichen Zeitraum um 0,41 % der Erdoberfläche.

In Sibirien hingegen haben sich gegenläufige Veränderungen vollzogen: Dort hat sich das Starkfeldgebiet stetig ausgedehnt und verstärkt. Zwischen 2014 und 2025 wuchs seine Fläche um 0,42 % der Erdoberfläche, und seine maximale Feldstärke stieg um 260 nT – von 61.359 nT auf 61.619 nT. Der sibirische Lobus, der bereits vor einem Jahrzehnt dominant war, führt nun mit deutlich größerem Abstand.

Auf der Südhalbkugel blieb die Region mit starkem Magnetfeld zwischen Australien und der Antarktis im gleichen Zeitraum nahezu unverändert. Ihre maximale Feldstärke sank in denselben elf Jahren um lediglich 37 nT, weniger als ein Zwanzigstel des Rückgangs in Kanada. Dies bestätigt, dass die dramatische Umstrukturierung ein Phänomen der Nordhalbkugel ist.

Die Veränderungen an der Erdoberfläche werden durch Vorgänge in etwa 3000 km Tiefe (1800 Meilen) verursacht, an der Grenze zwischen dem flüssigen äußeren Erdkern und dem umgebenden Gesteinsmantel. Unter Kanada bzw. Sibirien befinden sich zwei große Konzentrationen starken magnetischen Flusses, und die Veränderungen im Fluss des geschmolzenen Eisens zwischen ihnen bestimmen, welche die stärkere Anziehungskraft ausübt.

Untersuchungen, die zeitgleich mit und vor der Swarm-Studie veröffentlicht wurden, weisen auf einen Prozess hin, der sich zwischen 1970 und 1999 zu verstärken begann: Veränderungen im Kernfluss verlängerten und schwächten dann den kanadischen Flusslobus, während der sibirische Lobus relativ stärker wurde.

Die Swarm-Daten quantifizieren nun die Folgen dieses Prozesses, der sich über die folgenden anderthalb Jahrzehnte erstreckte: Der kanadische Lobus an der Kern-Mantel-Grenze hat an Größe und Stärke abgenommen, während sich die sibirische Konzentration ausgedehnt hat.

„Das Magnetfeld wird in Kanada schwächer, aber um Sibirien herum stärker, und das zieht den magnetischen Pol in Richtung Sibirien“, sagte Ciarán Beggan, Geophysiker beim British Geological Survey.

Die Wanderung der magnetischen Energie im Untergrund folgt direkt der Bewegung des magnetischen Nordpols selbst – dem Punkt auf der Erdoberfläche, an dem eine Kompassnadel senkrecht nach unten zeigt.

Der Pol befand sich mindestens 400 Jahre lang innerhalb der kanadischen Arktis, bevor er in den 1990er Jahren begann, sich in Richtung Russland zu bewegen. Anfang der 2000er Jahre erreichte er eine Rekordgeschwindigkeit von rund 55 km/h. Laut dem jüngsten Bericht der NOAA hat sich diese Geschwindigkeit in letzter Zeit deutlich verlangsamt und liegt nun bei etwa 36 km/h pro Jahr.

Der britische geologische Dienst (BGS) bezeichnete dies als die größte Verlangsamung in der aufgezeichneten Geschichte. Wissenschaftler des BGS prognostizieren, dass sich der Pol in den nächsten fünf Jahren weiter in Richtung Sibirien bewegen wird, wenn auch langsamer.

Die 11-jährige Swarm-Aufzeichnung erfasst diese Verlangsamung in den Magnetfelddaten selbst: Die Änderungsrate in Kanada und Sibirien ist seit 2014 konstant, hat sich aber nicht beschleunigt, was mit der an der Oberfläche beobachteten Verlangsamung des Pols übereinstimmt.

Das Weltmagnetmodell (WMM) , der globale Standard für militärische und zivile Flugzeuge, Schiffe, U-Boote und GPS-Geräte, muss aktualisiert werden, um die Veränderungen des Magnetfelds zu erfassen. Die NOAA und der British Geological Survey veröffentlichten 2025 eine neue Version des WMM – die detaillierteste, die je erstellt wurde, mit einer zehnmal höheren räumlichen Auflösung als ihre Vorgänger.

Die Dringlichkeit des Updates wird durch den Navigationsfehler verdeutlicht, den es korrigiert: Ein Reisender, der sich bei einer 8.500 km langen Reise von Südafrika nach Großbritannien auf das Vorgängermodell verlassen hatte, hätte bis zu 150 km vom Kurs abweichen können.

Das neue WMM berücksichtigt die anhaltende Verschiebung des magnetischen Nordpols von Kanada nach Sibirien. Der jüngste Jahresbericht der NOAA, veröffentlicht im Januar 2026, bestätigte, dass die Position des magnetischen Nordpols im vergangenen Jahr nahe an den Modellvorhersagen blieb und sich mit etwa 36 km/h (22 mph) bewegte – immer noch schnell genug, dass jede fünf Jahre alte Seekarte messbar veraltet ist.

Der Übergang von Kanada nach Sibirien ist auf geologischen Zeitskalen nicht beispiellos. Analysen von arktischen Sedimentkernen aus Spitzbergen, die 2022 veröffentlicht wurden, zeigten, dass der magnetische Nordpol in den vergangenen 22.000 Jahren mehrfach zwischen den beiden Regionen oszillierte, wobei Perioden rascher Drift lange Abschnitte relativer Stabilität unterbrachen.

Neu ist die Möglichkeit, dies nahezu in Echtzeit zu beobachten. Die Swarm-Konstellation umkreist die Erde 15 bis 16 Mal täglich und liefert so eine kontinuierliche Aufzeichnung, die es Forschern erstmals ermöglicht, die langsame Drift des Kernfeldes von kurzperiodischen Schwankungen zu trennen, die durch Meeresströmungen, ionosphärische Strömungen und Weltraumwetter verursacht werden.

Die ESA hat ihre Absicht bekundet, Swarm auch über das Jahr 2030 hinaus in Betrieb zu halten, da eine Periode reduzierter Sonnenaktivität einen noch besseren Zugang zum Kernsignal ermöglichen wird.

Bis dahin wird der Wettstreit zwischen Kanada und Sibirien bereits ein halbes Jahrhundert andauern, und die Aufzeichnungen von Swarm werden noch mehr Erkenntnisse liefern können.