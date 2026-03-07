Im Jahr 2026 oder 2027 soll eine außerirdische Rasse eintreffen

Bruce R. Fenton schreibt auf seinem X Account:

Immer mehr einflussreiche Stimmen in der UFO-/UAP- und Alien-Diskussion geben zu, mit einer bestimmten Erzählung über eine „große Ankunft“ indoktriniert worden zu sein.

Die Kernaussage ist, dass Militärinsider Behauptungen durchsickern lassen, wonach Ende 2026 oder 2027 eine außerirdische Rasse eintreffen soll. In manchen Versionen ist von einem planetengroßen Raumschiff die Rede, in anderen von einer ganzen Flotte.

Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass dies mit der Erzählung von Zacharia Sitchin zusammenhängt, in der er die zyklische Wiederkehr der Anunnaki-Weltraumgötter behauptet.

Ist das möglich? Nun, alles ist möglich. Was uns fehlt, sind Beweise, und offenbar liefern diese Insider ihren Adressaten auch keine.

In 2023 erschien dieser Artikel bei Yahoo:

In unseren Geschichten interagieren intelligente Außerirdische üblicherweise auf zwei Arten mit uns. Entweder sie tauchen in großer Zahl auf, um sich von den scheinbar wehrlosen Affenmenschen alle gewünschten Ressourcen anzueignen, oder sie schleichen sich unbemerkt ein, um ein geheimes Leben unter uns zu führen.

Werden UFO- und Alien-Sichtungen häufiger?

Seit Jahrzehnten müssen wir uns ausmalen, wie es wohl wäre, wenn intelligente Außerirdische uns eines Tages besuchen kämen. Je nachdem, wen man fragt, könnte unsere Wartezeit bald ein Ende haben. In den letzten Jahren haben einige Ereignisse das Interesse am UFO-Phänomen neu entfacht und das Gefühl verstärkt, dass da etwas im Gange sein könnte.

Zunächst legte die US-Regierung die eingegangenen Berichte und durchgeführten Untersuchungen offen. Sie richtete ein Expertengremium zur Untersuchung der sogenannten Unidentifizierten Anomalien (UAPs) ein. Zweitens reichte der ehemalige Geheimdienstoffizier David Grusch eine Whistleblower-Meldung ein, in der er angab, von mehreren Quellen Aussagen über ein jahrzehntelanges UFO-Bergungs- und Reverse-Engineering-Programm erhalten zu haben.

Später sagte er vor dem Kongress in demselben Umfang aus. Wichtig ist, dass er selbst nie ein geborgenes Flugobjekt oder „nicht-menschliche biologische Moleküle“ (außerirdische Körper) gesehen hat. Schließlich behauptete der Harvard-Wissenschaftler Avi Loeb, Metallkügelchen von einem potenziellen außerirdischen Raumschiff geborgen zu haben.

Wer die Schlagzeilen nur beiläufig verfolgt, könnte meinen, die Gerüchte um außerirdische Besucher hätten sich gewandelt . Heutzutage klingt die Existenz von außerirdischen Besuchern gar nicht mehr so ​​unrealistisch. Laut dem ehemaligen CIA-Agenten John Ramirez gibt es dafür einen Grund.

Ehemaliger CIA-Agent behauptet, 2027 eine Offenbarung von Außerirdischen zu erhalten

Nach seinem Ausscheiden aus dem Geheimdienst hat Ramirez eine zweite Karriere als UFO- Enthusiast begonnen und tourt durch die Podcast-Szene, um der Welt zu verkünden, was er angeblich weiß. Im Februar 2023 gab er dem Podcast „UFO“ ein Interview , in dem er vor einer bevorstehenden Enthüllung außerirdischer Präsenz im Jahr 2027 warnte.

Laut Ramirez sind die jüngsten Enthüllungen, Whistleblower und Unterwasserfunde Teil einer gezielten Strategie, die Bevölkerung auf den Tag der Ankunft der Außerirdischen vorzubereiten – ein Tag, der seiner Meinung nach nur noch wenige Jahre entfernt ist. Im Folgenden geben Sie Ramirez‘ Aussage wieder (leicht bearbeitet zur besseren Verständlichkeit).

„Wir bereiten zumindest die US-Bevölkerung und damit indirekt die Weltbevölkerung auf diese Realität vor. Dass hier jemand präsent ist und dass wir diese Präsenz erklären müssen. Denn wenn sie auftauchen und wir weiterhin so handeln wie in den vergangenen Jahrzehnten, wird es zu Massenpanik kommen“, sagte Ramirez.

Der Verweis auf vergangene Jahrzehnte bezieht sich vermutlich auf eine Politik der Leugnung oder Vertuschung von Ereignissen wie Roswell . Eine Politik, die offenbar revidiert wurde. Ramirez erklärt weiter, dass die Behörden in dieser Angelegenheit keine wirkliche Wahl hatten, da Außerirdische ohnehin in einigen Jahren unsere Tür einrennen würden.

„Ich glaube, es hat sich in der Regierung herumgesprochen, dass sie 2027 auftauchen werden und wir uns besser vorbereiten sollten. Ich habe die Rede von 2027 in einer Art offizieller Funktion gehört, die ich aber nicht preisgeben darf. Ich würde sagen, dass die Leute in der Regierung wissen, dass etwas bevorsteht und dass nur noch wenige Jahre Zeit bleiben, um die Bevölkerung vorzubereiten“, sagte Ramirez.

Wir sind uns nicht sicher, was genau mit „einer Art offizieller Funktion“ gemeint ist, aber wir müssen ihm das wohl glauben. Es ist nicht das erste Mal, dass Ramirez mit einer Aussage in einem Interview für Schlagzeilen sorgt. In einem Gespräch auf dem YouTube-Kanal „ Into the Wyrde with Holly Wood“ behauptete Ramirez, er habe eine Auseinandersetzung mit einem Reptiloiden gehabt. Der Kampf habe sich zwischen seinem Wohn- und Schlafzimmer abgespielt, und am Morgen habe er Kratzer am Körper gehabt.

Falls Sie es noch nicht wussten: Reptiloide sind eine angebliche Rasse humanoider Reptilien, die laut einigen Verschwörungstheoretikern die Erde beherrschen. Laut Ramirez sind Reptiloide jedoch nicht ganz so, wie man vielleicht denkt. Vielmehr handelt es sich um Menschen mit reptilienartiger Abstammung, die, in Ramirez‘ eigenen Worten, „für uns ganz menschlich“ aussehen.

Man könnte meinen, Reptilien wären überall zu sehen, wenn sie wie gewöhnliche Eindringlinge aussehen würden. Ramirez behauptet außerdem, dass einige dieser nicht-menschlichen (aber irgendwie doch menschlichen?) Rassen uns geholfen haben, uns aus den Bäumen zu befreien.

Und solange man unter „nicht-menschlich“ auch Neandertaler und Denisova-Menschen versteht, hat er damit völlig recht. Die anthropologischen Funde haben leider keine Beweise für Reptilien erbracht. Aber hey, wenn Ramirez Recht hat, haben wir nur noch wenige Jahre Zeit, bis die Aliens auftauchen und all diese Fragen ein für alle Mal klären.

