Der kuriose Fall des unsterblichen Putin

Sind Ihnen diese Bilder schon einmal begegnet? Es ist nicht das erste Mal, dass eine Verschwörungstheorie behauptet, ein Staatsoberhaupt sei entweder ein Zeitreisender oder unsterblich. Diesmal scheint das Internet besonderes Interesse an dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu zeigen, den manche für den ultimativen Zeitreisenden halten.

Diesmal wurde eine unheimliche Ähnlichkeit zwischen Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, und zwei historischen Fotografien aus den Jahren 1920 und 1941 entdeckt. Verschwörungstheoretiker behaupten, die Bilder seien der ultimative Beweis für Zeitreisen oder Unsterblichkeit.

Erstaunliche Behauptungen in sozialen Netzwerken legen nahe, dass die beiden historischen Bilder aus den Jahren 1920 und 1941 in Wirklichkeit den heutigen russischen Präsidenten Wladimir Putin zeigen.

Die Fotos, so die Verschwörungstheoretiker, seien Beweise für eine etwas jüngere Version des 65-jährigen Putin. Das Bild von 1920 soll einen russischen Soldaten zeigen, der Putin sehr ähnlich sieht. Ein weiteres Bild, das mutmaßlich aus dem Jahr 1941 stammt, zeigt einen anderen russischen Soldaten, der Putin ebenfalls sehr ähnlich sieht.

Die Bilder kursieren schon seit geraumer Zeit und es sind die wildesten Theorien entstanden, um sie zu erklären. Manche glauben, der allmächtige russische Präsident sei unsterblich, andere behaupten, der Mann sei eine Art Kreatur.

Was genau sie damit meinen, bleibt allerdings unklar. Wieder andere sehen in den Bildern Beweise dafür, dass Putin ein Zeitreisender ist und solche Menschen unter uns existieren. Aktuell scheint die Verschwörungstheoretiker-Szene die Idee zu lieben, dass alle drei Bilder ein und dieselbe Person zeigen und Putin, der russische Präsident, unsterblich ist und dem russischen Volk seit Jahrhunderten dient.

Es gibt natürlich auch andere, noch bizarrere Theorien – ja, es gibt tatsächlich noch bizarrere Theorien –, die den russischen Präsidenten mit Fürst Vlad III. von Siebenbürgen, besser bekannt als Graf Dracula, in Verbindung bringen. Seufz. Zeitreisen sind – vorerst – ausgeschlossen, da Wissenschaftler erklärt haben, dass wir keine Maschine bauen können, die es uns erlauben würde, Raum und Zeit zu manipulieren und somit zwischen verschiedenen Realitäten zu reisen.

Verschwörungstheoretiker haben zwar bewiesen, dass es viele Erklärungen gibt, doch anscheinend ist niemand auf eine einfachere Idee gekommen: Zwei Russen , die in Russland leben , vielleicht dieselbe DNA haben und ihren Vorfahren ähneln .

Klingt plausibler als ein zeitreisender, unsterblicher Vampir, oder? Schließlich geht man davon aus, dass jeder Mensch auf der Erde irgendwo einen Doppelgänger hat. Vielleicht hat Präsident Putin ja sogar noch ein paar mehr.