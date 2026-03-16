Seltsame leuchtende Scheibe von Überwachungskamera in Philadelphia gefilmt (Video)

Ein interessantes Überwachungsvideo aus Philadelphia zeigt eine leuchtende Scheibe, die den Nachthimmel erhellt, während sie aufsteigt.

Die bemerkenswerte Szene wurde am 15. Februar gegen 2:30 Uhr morgens aufgenommen und anschließend vom verblüfften Hausbesitzer an das Nationale UFO-Meldezentrum weitergeleitet . In dem rätselhaften Video steigt ein großes, kreisförmiges Licht langsam auf und erhellt, sobald es den oberen Bildrand verlässt, scheinbar den Himmel.

Eine zweite Überwachungskamera des Hauses hat diesen Moment ebenfalls aufgezeichnet; auch dieses Video wurde vom Hausbesitzer umgehend zur Verfügung gestellt.

Was das seltsame, leuchtende Objekt war, darüber spekulierten einige verständlicherweise, dass es sich um ein außerirdisches Phänomen handelte, vielleicht ein Raumschiff, das unseren Planeten nach einem geheimen Besuch auf der Erde verließ.

Skeptischere Zuschauer vermuteten hingegen, dass die rätselhafte Scheibe etwas weniger Spektakuläres sein könnte, wie eine Drohne oder eine Laterne, die aufgrund der Aufnahmerichtung fremdartig wirkte.

Was halten Sie von den mysteriösen Überwachungsaufnahmen aus Philadelphia?

Video: