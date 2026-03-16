Das Geheimnis der Mondaugenmenschen aus der alten Cherokee-Tradition

Man nimmt an, dass die Menschen mit den Mondaugen tagsüber sehr schlecht sahen, eine helle Haut hatten und anders aussahen als die übrigen indigenen Völker Nordamerikas. Es wird vermutet, dass dieses geheimnisvolle Volk einige der ältesten Bauwerke Nordamerikas errichtet hat.

Die Cherokee waren eine der alten indigenen Kulturen Nordamerikas, die zusammen mit den Choctaw , Chickasaw , Creek und Seminolen die Fünf Zivilisierten Stämme bildeten. Diese alte Kultur bewohnte das Gebiet der heutigen Bundesstaaten Alabama, Georgia, Kentucky, North Carolina, South Carolina, Tennessee und Virginia im Südosten der Vereinigten Staaten, als die Europäer im 16. Jahrhundert mit ihnen in Kontakt kamen.

Der genaue Ursprung der Cherokee ist unter Wissenschaftlern weiterhin umstritten. Es gibt zwei vorherrschende Theorien . Eine Theorie besagt, dass die Cherokee, ein irokesischsprachiges Volk, erst relativ spät in die südlichen Appalachen einwanderten und möglicherweise in der späten Vorgeschichte aus den nördlichen Gebieten, dem traditionellen Territorium der späteren Haudenosaunee-Konföderation (fünf Nationen) und anderer irokesischsprachiger Völker, dorthin gelangten.

Forscher des 19. Jahrhunderts dokumentierten Gespräche mit Ältesten, die eine mündliche Überlieferung der Wanderung der Cherokee südlich der Großen Seen in der Antike wiedergaben.

Die zweite Theorie, die von Wissenschaftlern diskutiert wird, geht davon aus, dass die Cherokee bereits seit Jahrtausenden im Südosten der USA lebten. Für diese Theorie gibt es jedoch kaum archäologische Belege. Die Connestee , die als Vorfahren der Cherokee gelten, besiedelten das westliche North Carolina etwa von 200 bis 600 n. Chr.

Die Cherokee gehörten zu den Fünf Zivilisierten Stämmen. Sie wurden so genannt, weil die Europäer bei ihrer Ankunft glaubten, diese fünf Kulturen besäßen einen höheren Zivilisationsgrad als die übrigen indigenen Völker Nordamerikas. Laut Wissenschaftlern ermöglichte ihnen dies eine schnelle Anpassung an die Gebräuche der Weißen – was sie jedoch nicht davor bewahrte, ab 1838 auf dem sogenannten Pfad der Tränen ihrer Länder beraubt und nach Oklahoma umgesiedelt zu werden.

Offenbar wurden die Cherokee aufgrund geheimnisvoller Legenden über ein mysteriöses Volk, das der großen Cherokee-Nation vorausging, anders wahrgenommen als die übrigen indigenen Kulturen Nordamerikas.

Die Legende des mondäugigen Volkes

Die sogenannten Mondaugenmenschen waren geheimnisvolle Bewohner Nordamerikas, die vermutlich in den Appalachen lebten, bis sie von den Cherokee vertrieben wurden. In seinem 1797 erschienenen Buch „ New Views of the Origin of the Tribes and Nations of America“ erklärt Benjamin Smith Barton , ein amerikanischer Botaniker, Naturforscher und Arzt, dass sie so genannt wurden, weil sie tagsüber sehr schlecht sahen und sich in einigen Merkmalen von den übrigen indigenen Völkern unterschieden.

Barton schrieb unter Berufung auf Colonel Leonard Marbury: „Die Cherokee erzählen uns, dass sie bei ihrer Ankunft in dem Land, das sie bewohnen, einige ‚Mondaugenmenschen‘ vorfanden, die tagsüber nicht sehen konnten. Diese Unglücklichen vertrieben sie.“

Spätere Ergänzungen der Geschichte über die Mondaugenmenschen legen nahe, dass sie weiße Haut hatten, die präkolumbianischen Ruinen der Region schufen und nach ihrer Vertreibung durch die Cherokee nach Westen zogen. Ein weiteres Buch des Ethnografen James Mooney aus dem Jahr 1902 beschreibt eine „schwache, aber beständige Tradition“ eines geheimnisvollen, alten Volkes, das vor den Cherokee in den südlichen Appalachen lebte.

Alte Legenden legen nahe, dass die hellhäutigen Bewohner der Appalachen zahlreiche Bauwerke in der Region errichteten, darunter möglicherweise eine der größten Städte Nordamerikas: Cahokia. Erstaunlicherweise ist über Cahokia heute nur sehr wenig bekannt. Der ursprüngliche Name der Stadt ist unbekannt, da die Erbauer keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterließen.

Einige Theorien vermuten, dass es sich bei den sogenannten Mondaugen um dieselben Personen handeln könnte, denen Lionel Wafer bei den Kuna in Panama begegnete.

Diese wurden aufgrund ihrer Fähigkeit, nachts besser zu sehen als tagsüber, ebenfalls als „Mondaugen“ bezeichnet. Der Fort Mountain State Park soll von den Mondaugen angelegt worden sein. Gedenktafel im Fort Mountain State Park.

Einige Autoren weisen darauf hin, dass diese Cherokee-Tradition möglicherweise von zeitgenössischen europäisch-amerikanischen Legenden über die „ walisischen Indianer “ beeinflusst wurde. Laut diesen Legenden wurden diese alten Ruinen präkolumbischen walisischen Seereisen zugeschrieben.

In einem Manuskript aus dem 16. Jahrhundert , das vom walisischen Altertumsforscher Humphrey Llwyd veröffentlicht wurde, wird ein walisischer Prinz namens Madoc erwähnt , der im Jahr 1171 von Wales über den Atlantik in die heutige Mobile Bay, Alabama, gesegelt sein soll.

John Sevier, ein amerikanischer Soldat, Grenzgänger und Politiker sowie einer der Gründerväter des Staates Tennessee, schrieb, dass er bei einer Gelegenheit der Cherokee-Anführer Oconostota Er berichtete 1783, dass die Hügelgräber der Gegend von Weißen errichtet worden seien, die die Cherokee schließlich aus ihrem Land vertrieben. Laut Seviers Aufzeichnungen bestätigte der Cherokee-Anführer, dass es sich bei diesen mysteriösen Leuten tatsächlich um Waliser von jenseits des Ozeans handelte. Sollte diese Theorie zutreffen, hätte sie weitreichende Konsequenzen.