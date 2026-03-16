Wissenschaftler verkünden erstmals „virtuellen Gehirn-Upload“ (Video)

Ein Start-up-Unternehmen im Silicon Valley hat das angekündigt, was es als ersten „Multi-Verhaltens-Gehirn-Upload“ bezeichnet.

Eine vollständige digitale Kopie des Gehirns einer Fruchtfliege wurde in eine simulierte Umgebung hochgeladen und es wurde beobachtet, wie sie einen virtuellen Körper steuerte und dabei natürliches Verhalten zeigte.

Die Errungenschaft, die letzte Woche von Eon Systems vorgestellt wurde, stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber herkömmlichen Systemen der künstlichen Intelligenz dar.

Der Weg von Fruchtfliegen zum menschlichen Geist mag lang und ungewiss erscheinen, aber der erste Schritt zum virtuellen Hochladen des Gehirns ist nun getan.

RT berichtet: Im Gegensatz zu KI-Systemen, die Verhaltensweisen durch Training erlernen, entstehen die Aktionen der virtuellen Fliege, zu denen Laufen, Putzen und Nahrungssuche gehören, völlig von selbst aus einer Neuron-für-Neuron-Kopie eines realen biologischen Gehirns.

„Das ist keine Animation. Es ist keine Methode des bestärkenden Lernens, die biologische Prozesse nachahmt“, erklärte Dr. Alex Wissner-Gross, Mitbegründer von Eon, in einem Social-Media-Beitrag zur Bekanntgabe des Durchbruchs. „Es ist die Nachbildung eines biologischen Gehirns, Neuron für Neuron anhand von Elektronenmikroskopiedaten verdrahtet, läuft in einer Simulation und lässt einen Körper sich bewegen.“

Diese Leistung baut auf bahnbrechender Forschung aus dem Jahr 2024 auf, als eine internationale Kooperation das gesamte Konnektom einer ausgewachsenen Fruchtfliege kartierte – jedes einzelne ihrer rund 140.000 Neuronen und 50 Millionen synaptischen Verbindungen.

Philip Shiu, leitender Wissenschaftler bei Eon, war Mitautor einer in Nature veröffentlichten Studie, die zeigt, dass ein auf diesem Schaltplan basierendes Computermodell das tatsächliche Motorverhalten der Fliege mit einer Genauigkeit von 95 % vorhersagen kann.

Das Modell war jedoch im Grunde ein Gehirn ohne Steuerung. Eon hat nun den Kreis geschlossen und das digitale Gehirn mithilfe der MuJoCo-Engine von Google DeepMind in einen physikalisch simulierten Fliegenkörper integriert.

Sensorische Reize aus der virtuellen Umgebung fließen in das emulierte Gehirn, neuronale Aktivität breitet sich durch sein gesamtes Konnektom aus, und motorische Befehle steuern die Bewegungen des simulierten Körpers. Das Verhalten der digitalen Kreatur entsteht aus ihrer eigenen Schaltkreisdynamik und nicht durch programmierte Anweisungen.

Eon-CEO Michael Andregg sagte, die hochgeladene Fliege erreiche eine Verhaltensgenauigkeit von 91 %, indem sie nur die Verschaltungen des Konnektoms, einfache Neuronenmodelle und „keine manuelle Feinabstimmung, keine zusätzlichen Lernalgorithmen“ verwende.

Das Eon-Team sammelt derzeit Daten, um eine vollständige Mausgehirn-Emulation zu versuchen – mit rund 70 Millionen Neuronen, das 560-Fache der Größe einer Fliege. Darüber hinaus strebt das Team letztendlich den Upload eines kompletten menschlichen Gehirns an.

„Der Geist ist nicht mehr in der Maschine. Die Maschine wird zum Geist“, sagte Wissner-Gross.

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