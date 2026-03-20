Sie altern schneller, wenn Sie 7 entscheidende Fehler begehen – und was Sie mit minimalem Aufwand dagegen tun können

Werde nicht vorzeitig alt.

Eine Reihe sehr verbreiteter Alltagsgewohnheiten kann die biologische Alterung beschleunigen , die Zellen und Organe zusätzlich belasten und die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten und Verletzungen erhöhen.

Aber falls Sie nachgelassen haben, ist noch nicht alle Hoffnung verloren: Dr. Joseph Purita, MD, medizinischer Direktor bei PUR-FORM , hat seine Tipps für die einfachsten Wege zur Verbesserung verraten – bevor es zu spät ist.

Purita nannte sieben Gewohnheiten, die die Lebenserwartung und die gesunde Lebensspanne beeinträchtigen – und obwohl sie unterschiedliche Körperteile betreffen, ist der Schaden, den sie anrichten, sehr ähnlich.

Zu den häufigsten (und schädlichsten) „biologischen Wegen“, die diese Gewohnheiten im Körper nehmen, gehören „chronische Entzündungen, oxidativer Stress, hormonelle Störungen, mitochondriale Dysfunktion und Veränderungen unserer Epigenetik (die Einfluss darauf haben, wie unsere Gene das Altern zum Ausdruck bringen)“, erklärt Purita gegenüber der Post.

„Obwohl sie diese Stoffwechselwege gemeinsam nutzen, wirken sie sich nicht auf die gleiche Weise auf den Körper aus“, erklärt er. „Jede Gewohnheit beeinflusst tendenziell bestimmte Organe stärker.“

Und je mehr davon man tut, desto schlimmer wird es.

„Da sie alle ähnliche Stressreaktionen im Körper aktivieren, überschneiden sich ihre Auswirkungen und verstärken sich gegenseitig. Lebensgewohnheiten verstärken sich gegenseitig regelrecht“, sagte er.

Im Allgemeinen sind dies die Lebensgewohnheiten, vor denen Purita warnt – und die Anpassungen, die er empfiehlt, um die Alterung zu verlangsamen und die Zellen zu stabilisieren:

1. Rauchen

Das Problem: „Rauchen beschleunigt die biologische Alterung erheblich, indem es die DNA schädigt, Entzündungen verstärkt und Blutgefäße sowie verschiedene Organsysteme beeinträchtigt“, erklärt Purita. Dies umfasst Zigaretten, E-Zigaretten, Nikotin und alle Tabakprodukte.

Die Lösung: Der beste Weg, der durch Rauchen beschleunigten Hautalterung entgegenzuwirken, ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Um den Prozess anzustoßen, empfiehlt Purita, ein Datum für den Rauchstopp festzulegen und eine Nikotinersatztherapie oder rezeptpflichtige Unterstützung in Betracht zu ziehen.

„Schon das Hinauszögern der ersten Zigarette am Tag oder das vollständige Abschaffen des Rauchens im Haus kann ein hilfreicher erster Schritt sein“, sagt er.

2. Schlechte Ernährung

Das Problem: „Eine Ernährung mit einem hohen Anteil an hochverarbeiteten Lebensmitteln und zugesetztem Zucker fördert Entzündungen, Insulinresistenz und ein Ungleichgewicht der Darmflora – allesamt Faktoren, die mit einer beschleunigten Alterung in Verbindung stehen“, sagt Purita.

Die Lösung: Probieren Sie die „Plus-eins-Minus-eins“-Regel bei den Mahlzeiten aus, schlägt er vor. „Fügen Sie ein pflanzliches Lebensmittel (Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse) hinzu und entfernen Sie ein verarbeitetes Produkt.“

3. Körperliche Inaktivität

Das Problem: Bewegungsmangel ist eine weitere Hauptursache für eine schnellere biologische Alterung, da er das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Muskelabbau und Stoffwechselstörungen erhöht.

Die Lösung: Bewegung ist angesagt. Purita empfiehlt, mit kurzen Bewegungspausen zu beginnen, also 3–5 Minuten Gehen oder leichter Bewegung pro Stunde Sitzen. Anschließend sollte man „nach und nach auf 150 Minuten moderates Training pro Woche plus zwei Krafttrainingseinheiten steigern“.

4. Schlafmangel

Das Problem: „Chronischer Schlafmangel stört den Hormonhaushalt, verstärkt Entzündungen und beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, die DNA zu reparieren.“

Die Lösung: Jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen ist entscheidend. Außerdem sollten Sie sich vor dem Schlafengehen 30 bis 60 Minuten bildschirmfreie Zeit gönnen.

5. Chronischer Stress

Das Problem: Hoher Stress erhöht den Cortisolspiegel, schwächt die Immunfunktion und trägt zu Entzündungen bei, was allesamt den Alterungsprozess beschleunigt.

Die Lösung: Schon fünf Minuten Entspannung pro Tag – sei es langsames Atmen, Meditation oder ein kurzer Spaziergang – können einen großen Einfluss auf den Stresspegel haben.

6. Übermäßiger Alkoholkonsum

Das Problem: Starker Alkoholkonsum ist nicht nur ein Risikofaktor für Lebererkrankungen, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen, so Purita. „Studien haben auch deutliche Anzeichen einer beschleunigten altersbedingten Verschlechterung bei starken Trinkern festgestellt.“

Laut den meisten Richtlinien bedeutet starker Alkoholkonsum mehr als ein alkoholisches Getränk pro Tag für Frauen und mehr als zwei pro Tag für Männer, „oder auch exzessiver episodischer Alkoholkonsum“.

Die Lösung: Man muss nicht das ganze Jahr über auf Alkohol verzichten, um einen großen Einfluss auf die Gesundheit zu haben. Purita schlägt stattdessen vor, an Wochentagen alkoholfrei zu bleiben oder alkoholische Getränke abwechselnd mit Wasser zu trinken.

7. Soziale Isolation

Das Problem: „Einsamkeit ist mit einem höheren Sterberisiko und einer beschleunigten biologischen Alterung verbunden, was zum Teil auf vermehrten Stress, verminderte Aktivität und ein höheres Risiko, an Depressionen zu erkranken, zurückzuführen ist“, sagt er.

Die Lösung: Es ist ganz einfach, mehr soziale Kontakte in Ihren Alltag zu integrieren. „Planen Sie eine regelmäßige soziale Aktivität pro Woche ein, idealerweise in Kombination mit Bewegung wie einem Spaziergang oder einem Fitnesskurs.“

Wenn Ihnen aber schon der Gedanke an eine auch nur schrittweise Änderung all Ihrer täglichen Gewohnheiten auf einmal zu viel erscheint, empfiehlt Purita, mit den Aktivitäten mit der größten Wirkung zu beginnen: mit dem Rauchen aufhören, einen regelmäßigen Schlafrhythmus finden und jeden Tag Spaziergänge im Freien machen.

Das klingt vielleicht nicht nach viel, aber „allein diese drei Gewohnheiten beeinflussen viele der wichtigsten Alterungsprozesse im Körper“. Und die Chancen stehen gut, dass Sie den Unterschied spüren werden.

Haben Sie zu viele schlechte Angewohnheiten? Schon kleine Veränderungen helfen.

Purita erklärt, dass diese ungesunden Gewohnheiten mit der Zeit Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Betroffenen haben.

Dies äußert sich oft in geringerer Energie und Ausdauer; Veränderungen der Körperzusammensetzung mit mehr viszeralem Fett , weniger Muskelmasse und einem erhöhten Risiko von Gebrechlichkeit; einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen; Veränderungen des Gehirns und der Stimmung, einschließlich kognitiver Beeinträchtigungen und „Brain Fog“; einer Schwächung des Immunsystems mit häufigeren Erkrankungen und langsamerer Genesung; sowie äußeren Anzeichen wie sichtbarerer Alterung und langsamerer Wundheilung, sagt er.

Die Symptome verschlimmern sich nur, wenn mehrere ungesunde Lebensgewohnheiten vorliegen. Die gute Nachricht? „Das Gegenteil ist genauso wahr.“

„Große Langzeitstudien zeigen, dass jede zusätzliche gesunde Gewohnheit – wie guter Schlaf, regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, Nichtrauchen und mäßiger Alkoholkonsum – das Sterberisiko deutlich senkt und die biologische Alterung verlangsamt“, sagt Purita.

Das bedeutet, dass jemand, der sich im Allgemeinen gut ernährt, regelmäßig Sport treibt und seinen Stress bewältigt, aber Schwierigkeiten hat, jede Nacht die empfohlene Schlafdauer zu erreichen, „weit besser dran ist als jemand, der in allen Bereichen Probleme hat“.