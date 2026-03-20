Lokaler Medienbericht: Kobold bei Regenguss in Argentinien gesichtet? (Video)

Ein seltsames Video aus Argentinien zeigt eine winzige Gestalt, die unerklärlicherweise im strömenden Regen steht. Manche vermuten, der kleine Fremde könnte ein Kobold sein.

Laut einem Bericht lokaler Medien wurde die verblüffende Szene (siehe unten) am Dienstagabend aufgenommen, als sintflutartige Regenfälle über die Stadt Salta hinwegfegten.

Ein Anwohner filmte das Unwetter von seiner Haustür aus und war verständlicherweise verblüfft, als er mit seinem Handy auf den Bürgersteig schwenkte und eine kleine, vom Regen durchnässte Gestalt entdeckte.

Nachdem der Zeuge das unheimliche Video mit seinen ebenso verwirrten Nachbarn geteilt hatte, veröffentlichte er es online, wo es sich in den argentinischen sozialen Medien rasant verbreitete.

Was die Natur der kleinen Gestalt im Regen betrifft, vermuten viele Zuschauer, dass es sich bei dem gespenstischen Eindringling um einen Kobold oder ein anderes Elementarwesen handelt, das möglicherweise durch den heftigen Regenguss in die physische Welt gezogen wurde.

Skeptiker hingegen argumentieren, dass der Fremde eine verwirrte oder verzweifelte Person gewesen sein könnte, die sich in den Regen verirrt hatte. Was halten Sie von den unheimlichen Aufnahmen?

Video: