Webcam filmt seltsame Lichteffekte über mexikanischer Lagune (Video)

Eine Webcam mit Blick auf eine Lagune in Mexiko filmte ein rätselhaftes Lichtobjekt, das über das Wasser huschte. Laut einem Bericht lokaler Medien ereignete sich dieser ungewöhnliche Moment am Dienstagabend am Bacalar-See im Bundesstaat Quintana Roo.

Die kurze, aber verwirrende Szene wurde anschließend von der Gruppe „Webcams de Mexico“ online geteilt, die bereits zuvor ähnliche Fälle möglicher UFO-Sichtungen auf Live-Streams mit Blick auf Sehenswürdigkeiten des Landes veröffentlicht hatte.

In dem unten gezeigten Video saust plötzlich ein ungewöhnliches Objekt an der Kamera vorbei. In Zeitlupe wirkt die Anomalie auffallend lang.

Einige Zuschauer vermuten, dass es sich bei dem seltsamen Flugobjekt über der Lagune um ein UFO oder – in einer amüsanten Anspielung auf paranormale Phänomene – um ein Beispiel des sogenannten „ Stabphänomens “ handelte. Skeptischere Beobachter halten es hingegen für ein Insekt. Was halten Sie von dieser merkwürdigen Szene?

Video: