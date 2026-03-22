Ist Präsident Trump ein Zeitreisender? Jahrhundertalte Skizzen beflügeln neue Verschwörungstheorien

Platz da, Science-Fiction – das Internet glaubt, Donald Trump könnte die Zeitreise geknackt haben.

Ein entdeckter Fundus von 100 Jahre alten Skizzen des in Preußen geborenen Künstlers Charles Dellschau könnte Hinweise darauf enthalten, dass der ehemalige Präsident – ​​und sein jüngster Sohn Barron – durch die Jahrzehnte springen könnten, vermuten Beobachter.

Dellschau, der 1923 starb, war von „Aeros“ besessen, bizarren Flugmaschinen, die teils Ballon, teils Flugzeug, teils Steampunk-Fantasie aussahen.

Verschwörungstheoretiker haben das Wort „TRUMP“ entdeckt, das auf einigen Zeichnungen gekritzelt ist. Dazu kommt noch eine blonde, gekritzelte Person, die ein mit „45“ beschriftetes Fahrzeug steuert.

Und dann sind da noch die Bücher.

Wie die New York Post bereits berichtete , verfasste Ingersoll Lockwood in den 1890er Jahren Geschichten über einen Jungen namens Baron Trump, der im prunkvollen Castle Trump lebte und unter der Führung seines weisen Mentors Don die seltsamsten Abenteuer erlebte.

Die Anhänger dieser Theorie sagen, die verblüffenden Ähnlichkeiten zu Barron Trump seien zu seltsam, um sie zu ignorieren.

In „Der letzte Präsident“ malte sich Lockwood eine chaotische New Yorker Wahl und Unruhen auf der Fifth Avenue aus – ja, wirklich.

In der Erzählung des Autors wählt Präsident Bryan einen „Pence“ für sein Kabinett – genau wie Trumps ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence.

Sogar die eigenen Worte der Familie sind zur Munition für Theoretiker geworden.

Der Oberbefehlshaber sagte wiederholt : „Ich weiß Dinge, die andere nicht wissen“, was online endlose Debatten auslöste.

Doch nicht jeder glaubt diesen Gerüchten. Auf die Theorie angesprochen, antwortete die 18-jährige, Erewhon-begeisterte Enkelin des Oberbefehlshabers, Kai Trump, unmissverständlich : „Ich will mich da nicht in Details verlieren.“

Noch spannender wird die Geschichte mit Dellschaus imaginärem „Antigravitations“-Treibstoff, der NB Gas oder „Supe“ genannt wurde und seine Flugmaschinen antrieb.

UFO-Enthusiasten weisen bereits darauf hin, dass es sehr nach dem klingt, was die Regierung als unidentifizierte anomale Phänomene bezeichnet – eine Technologie, deren Veröffentlichung Trump versprochen hat.

Und natürlich liebt das Internet es, alles mit dem realen Leben zu verknüpfen.

Laut dem Magazin „The New Yorker“ hat Donald Trumps Onkel, der MIT-Professor John G. Trump, einst die Unterlagen von Nikola Tesla geprüft, die laut Verschwörungstheoretikern möglicherweise geheime Zeitreisetechnologien enthielten.

Man nehme noch ein paar jahrhundertealte Gemälde und Wasserspeier, die dem ehemaligen Präsidenten ähneln, hinzu, und voilà: sofort virales Futter.

Ob es sich nun um tatsächliche Zeitreisen handelt oder nur um einen weiteren Fall, in dem Menschen Punkte miteinander verbinden, die wahrscheinlich nicht verbunden werden sollten, eines ist sicher: Die Familie Trump inspiriert weiterhin Theorien, die selbst Doc Brown aus „Zurück in die Zukunft“ stutzig machen würden.