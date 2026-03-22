Die lange verschollene Stadt Alexandria Alexanders des Großen wurde nach fast 2000 Jahren wiedergefunden: „Absolut atemberaubend“

Archäologen haben den Standort einer lange verschollenen Stadt bestätigt, die von Alexander dem Großen gegründet wurde – ein einst blühendes Handelszentrum, das jahrhundertelang verborgen war .

Die antike Stadt, bekannt als Alexandria am Tigris, liegt im südlichen Irak, in der Nähe des Persischen Golfs.

Sie wurde im vierten Jahrhundert v. Chr. als Hafenstadt gegründet, die den Handel von Indien nach Mesopotamien und in die Mittelmeerwelt verband.

Nach dem dritten Jahrhundert n. Chr. geriet es in Vergessenheit, als sich der Verlauf des Tigris verlagerte.

In den vergangenen Jahren haben Forscher mithilfe von Drohnenbildern und hochauflösenden geophysikalischen Scans die Stadtbefestigungsmauern, das Straßennetz und die Stadtblöcke kartiert.

Archäologen arbeiten seit den 2010er Jahren an der Stätte, einer Zeit, als der IS die Kontrolle über den Irak ausübte – doch erst jetzt wurde das volle Ausmaß der verlorenen Metropole enthüllt.

Die Universität Konstanz teilte in einer Pressemitteilung vom 28. Januar mit, dass Ausgrabungen „nur unter der strengen Aufsicht von Soldaten oder Polizisten durchgeführt werden durften“.

Die Forscher identifizierten Tempelanlagen, Werkstätten mit Brennöfen und die Überreste des Hafens und des Kanalsystems der Stadt.

Die Stadt sei „wiederholt überflutet“ worden, aber auf wundersame Weise gut erhalten geblieben , sagte Stefan R. Hauser, Archäologieprofessor an der Universität Konstanz.

Hauser erklärte gegenüber Fox News Digital, dass Alexandria am Tigris, ähnlich wie sein berühmteres Pendant in Ägypten, an einem Schnittpunkt von Fluss und Meer gegründet wurde.

Die Stadt wurde zu einer Zeit gegründet, als in Südmesopotamien dringend ein neuer Hafen für den Handel mit Indien benötigt wurde.

Hauser sagte, Alexander der Große habe den Ort im Jahr 324 v. Chr. persönlich ausgewählt, und berief sich dabei auf den Autor Plinius den Älteren, der sich auf ältere Quellen stützte.

Alexander der Große, der makedonische Anführer, der das Persische Reich eroberte, wurde von der strategischen Lage am Fluss angezogen.

Der Archäologe sagte, er sei von der Größe der Stadt mit 2,5 Quadratmeilen überrascht gewesen, die er als „enorm für eine antike Stadt “ bezeichnete.

„Die Größe der Stadtblöcke ist außergewöhnlich“, sagte er. „Sie übertrifft sogar die der damaligen Hauptstädte wie Seleukia am Tigris oder Alexandria am Nil.“

Hauser fügte hinzu: „Die Qualität der geophysikalischen Beweise ist absolut atemberaubend… Der Erhaltungszustand der Gebäude ist überraschend gut, und wir begannen, die Mauern unmittelbar unter der Oberfläche zu identifizieren, was ebenfalls die guten Ergebnisse bei der geophysikalischen Erkundung erklärt.“

Hauser sagte, die Forschung habe 2016 unter der Leitung der britischen Archäologen Jane Moon, Robert Killick und Stuart Campbell begonnen, denen er die Initiierung des Projekts zuschrieb.

Die Ausgrabungsarbeiten seien eine Herausforderung gewesen, sagte er, da die Sommertemperaturen über 49 Grad Celsius steigen. Zudem leide die Gegend unter Luftverschmutzung.

Das Forscherteam plant, das Stadtviertel sowie seine Werkstätten und Brennöfen in Zukunft genauer zu untersuchen, sofern die Finanzierung gesichert ist.

Hauser betonte, dass die Stätte neue Erkenntnisse über das Partherreich liefern könnte, das die Stadt Jahrhunderte nach Alexanders Eroberung kontrollierte. Er bezeichnete das Reich als eine der am wenigsten erforschten Mächte der Antike.

„Es gibt keine einzige brauchbare Zusammenfassung ihrer Geschichte, Struktur und Kultur“, sagte Hauser.

„Für diese Art von Forschung eignet sich die Stätte besonders gut, da es seit der Antike keine weiteren Bautätigkeiten gegeben hat“, fügte er hinzu.

„Wir haben die nahezu einmalige Chance, einen kompletten Stadtplan durch geophysikalische Forschung zu rekonstruieren, und hoffen derzeit, die geophysikalischen Untersuchungen noch in diesem Jahr abzuschließen.“