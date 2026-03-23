Karte zeigt Winter-Crash im März – diese Regionen trifft es besonders

Die aktuelle Schneekarte sorgt für große Aufmerksamkeit, denn sie zeigt ein ungewöhnlich flächiges Wintersignal über Mitteleuropa. Von Frankreich über Deutschland bis nach Polen dominiert die grüne Fläche – ein Hinweis auf verbreiteten Schneefall.

Besonders brisant sind jedoch die gelben und orangefarbenen Bereiche in den Alpen sowie in Teilen von Österreich, Tschechien und der Slowakei.

Dort werden teils erhebliche Schneemengen berechnet, die lokal deutlich über 20 bis 30 Zentimeter hinausgehen können. Für Ende März ist das eine Entwicklung, die deutlich aus dem Rahmen fällt und die Lage entsprechend brisant macht.

Vom Frühling direkt in den Märzwinter – heftiger Temperatursturz naht

Noch kurz zuvor herrschte in vielen Regionen mildes Frühlingswetter, doch diese Phase scheint abrupt beendet zu werden. Kalte Luftmassen drängen nach Mitteleuropa und treffen auf feuchte Luft – eine Kombination, die für Schneefall bis in tiefere Lagen sorgt. Besonders in Deutschland sind verbreitet mehrere Zentimeter möglich, während der Süden deutlich stärker betroffen ist.

„Diese Karte ist wirklich ein Schock, weil sie zeigt, wie schnell der Frühling komplett ausgehebelt werden kann“, erklärt Expertin Kathy Schrey von wetter.net. Der Temperatursturz und die großflächige Ausdehnung des Schnees machen die Situation besonders dynamisch und schwer vorhersehbar.

Brutal heftig: Diese Regionen trifft es jetzt

Die größten Schneemengen konzentrieren sich klar auf den Alpenraum, wo innerhalb kurzer Zeit erhebliche Mengen zusammenkommen können.

Das erhöht die Gefahr von Verkehrsproblemen und erschwert die Lage für Pendler und Reisende deutlich. Doch auch abseits der Berge bleibt die Situation angespannt: Selbst geringe Schneemengen können für glatte Straßen und Behinderungen sorgen. In Kombination mit sinkenden Temperaturen droht vielerorts ein echtes Winter-Comeback.

Die Karte zeigt eindrucksvoll, wie schnell sich die Wetterlage zuspitzen kann – und warum dieser Märzwinter für viele zur echten Herausforderung wird.